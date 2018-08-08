«Серебряное ожерелье России» воплотят в 3D-модели

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-08T14:23:36+03:00

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Северо-Западный банк ПАО Сбербанк запускает проект по трёхмерному моделированию маршрута «Серебряное ожерелье России». В его рамках блогеры и журналисты проедут по уникальному маршруту, чтобы рассказать о красоте России своим читателям. Главный редактор газеты «Комсомольская правда в Коми» Наталия Бешкарева тоже присоединилась к необычному путешествию, итогом которого станет разработка 3D-моделей достопримечательностей.

Первая экспедиция пройдет с 9 по 11 августа в Республике Карелия. Знаменитый архитектурный ансамбль деревянного зодчества на острове Кижи, состоящий из церквей XVIII-XIX веков, и входящий в состав всемирного наследия ЮНЕСКО в России, уже в этом году будет воплощен в 3D-форму. Именно в этом особенность проекта Сбербанка: по итогам тура будут разработаны более десяти 3D-моделей ключевых достопримечательностей Северо-Запада. Это поможет создать яркий эмоциональный эффект и наглядно продемонстрировать объекты туризма «Серебряного ожерелья России».

- Технологии позволяют людям опережать время: больше видеть, больше знать и чувствовать. Мы хотим с помощью этого проекта, используя возможности мультимедиа, в объеме, а не на плоской картинке, показать людям, которые по каким-то причинам не могут приехать и лично посмотреть, великие памятники «Серебряного ожерелья»», – поделился председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

- «Серебряное ожерелье» – уникальный проект, раскрывающий красоту и богатство Русского Севера. Отрадно, что маршруты по Карелии стали частью этого национального проекта. Наша задача – создать все условия, чтобы путешествие было комфортным, интересным и запоминающимся. Безусловно, использование современных мультимедийных технологий – таких как 3D-моделирование – придаст новый импульс развитию проекта. «Серебряное ожерелье» засияет новыми красками, - рассказывает Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Справка

«Серебряное ожерелье» объединяет самые исторически значимые области и города, включая Санкт-Петербург, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, Республику Карелия, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.