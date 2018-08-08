Ледниковый период: ученые отправились в Коми на Северный Урал наблюдать за глетчерами

СЕГОДНЯ 09:45 2018-08-08T09:48:52+03:00

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На Северный Урал выехала группа ученых, которые намерены оценить состояние ледников в долинах Северного Урала.

Экспедицию, в составе которой четыре научных сотрудника, возглавляет кандидат географических наук, научный сотрудник кафедры криологии и гляциологии МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Иванов.

Несколько дней назад группа ученых выехала из Ханты-Мансийска в село Саранпауль, а уже оттуда отправилась на Северный Урал. Здесь исследователи посетят четыре ледника — все они расположены на территории Республики Коми в национальном парке «Югыд ва».

Ледник Говорухина (площадь 0,18 кв.км, длина около 800 м, наибольшая ширина до 500 м) находится в глубоком каре в истоках ручья Тельпосю на западном склоне Тельпосского хребта. Затем ледник Южный (площадь его 0,2 кв.км, длина 500 м, ширина 600 м.) расположен в каре восточного склона Тельпосского хребта в истоках реки Мороя - левого притока Щугора. А также ледник Хмурый - самый южный из всех ледников Урала, и присклоновый ледник горы — по некоторым данным уже исчез.

- В последний раз ледники массива Тельпосиз исследовал в 1978 году доктор географических наук Леонид Долгушин. Ледники тают и нам интересно как сильно они уменьшились за сорок лет, - говорит гляциолог Михаил Иванов. - У нас есть снимки из космоса, но по ним трудно понять что произошло с этими ледниками за десятилетия.

Напомним, что в начале августа путешественник, фотограф Олег Чегодаев в одиночку совершил восхождение по южной части склона горы Тельпосиз. В ходе путешествия турист четыре раза нос к носу встречался с медведями. Подробнее здесь