2018-08-09T15:10:16+03:00
Общество

«Дело о вандализме» архиепископа Питирима будут рассматривать в полиции

Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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«Дело о вандализме» архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима будут рассматривать в полиции. Об этом сообщает Руслан Искандаров, который пожаловался на духовное лицо в прокуратуру, перенаправившую дело в ОМВД по Усть-Вымскому району.

Имел ли право архиепископ Питирим фотографироваться около памятника, проверят следователи МВД в Усть-Вымском районе. В обращении сказано, что автор жалобы на духовное лицо Искандаров получит информацию о результатах рассмотрения, как только они будут известны.

Напомним, что история с «осквернением» памятника началась 14 июля, когда архиепископ сфотографировался у скульптуры Пушкину в селе Казлук Усть-Вымского района Коми. Фотография не понравилась сыктывкарцу Руслану Искандарову, который написал жалобу в прокуратуру. В ней он отметил, что архиепископ Питирим перелез через ограду мемориала поэту А.С. Пушкину, забрался на пьедестал с мемориальной табличкой и уселся на памятник. Этот памятник не является арт-объектом, он огражден со всех сторон цепями, поэтому, по словам Искандарова, это факт вандализма. Прокуратура перенаправила обращение в полицию.

Между тем, около памятника в Кузлуке фотографируются и местные жители, и гости села. Памятник выполнен со скамейкой, поэтому для памятной фотографии на нее присаживаются и стар, и млад. Это подчеркнул и сам архиепископ Питирим в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды в Коми».

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