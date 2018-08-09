14-летнюю сыктывкарку, получившую отек мозга в ДТП, перевели из реанимации

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-09T14:02:53+03:00

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14-летнюю девочку, которая попала под колеса «Вольво» и получила отек головного мозга, перевели из реанимации в отделение травматологии. Ребенок чувствует себя лучше, сообщили в Минздраве по Коми.

Медики Республиканской детской клинической больницы оценивают состояние 14-летней девочки, которая попала под колеса авто около ТРЦ «Июнь», как средней степени тяжести. Только вчера ее перевели из реанимации в палату травматологии, что может говорит о том, что девочка понемногу идет на поправку. Отметим, что у ребенка диагностировали травму голову, перелом таза, перелом плечевой кости и отек головного мозга.

Серьезное ДТП с участием ребенка произошло в минувшую пятницу у ТРЦ «Июнь», когда 14-летняя школьница переходила дорогу на красный сигнал светофора. Водитель «Вольво» 1983 года наехал на ребенка. Как рассказывают очевидцы, сила удара была настолько велика, что девочка буквально отлетела на обочину дороги.