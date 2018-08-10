Три фестиваля и гонка-приключение: гид на выходные для сыктывкарцев

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-09T19:08:55+03:00

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Летом многие горожане, оставшиеся в каменных джунглях, жалуются на скуку. Но сыктывкарцам это делать некогда — на этих выходных им нужно успеть постреляться красками, запустить фонарик, загадав желание, посетить выставку молодых и талантливых художников, поучаствовать в гонке-приключении и «подшлифовать» свою спортивную форму на Дне физкультурника. Где и когда все это будет происходить — узнайте в нашем дайджесте.

Чистым никто не уйдет. Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА

ЧТО: На этих выходных в Сыктывкаре пройдут сразу три крутых события в одном месте: на фестивале красок вас ждет цветной драйв, на фестивале волшебных шаров — чудесная атмосфера сказки, на фестивале водных фонариков — романтика и возможность загадать желание, пустив бумажных помощников по реке. Все три фестиваля будут сопровождаться и другими развлечениями — концертом, вкусной едой, огненным шоу.

ГДЕ: База отдыха «Лемью».

КОГДА: 11-12 августа, с 12 часов.

Будет много спортивных площадок. Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА

ЧТО: В эту субботу сыктывкарцев ждет, по традиции, День физкультурника. В парке развернется много площадок: как уже испытанных временем и любимых горожанами (бокс, стрельба из лука, «Оранжевый мяч»), так и новых (спидбинтон, скалодром, турполоса, воркаут, гонки на радиоуправляемых моделях). Кстати, на спортивном празднике пройдет Чемпионат по стритлифтингу, чьих победителей ждут очень приятные призы и деньги.

ГДЕ: Фестиваль ГТО для семей — на Республиканском стадионе, все остальные площадки — в Кировском парке.

КОГДА: 11 августа, с 11 часов.

По итогам пленэра открылась выставка. Фото с сайта галереи

ЧТО: На этой неделе закончил свою работу второй живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада». По его итогам открылась выставка, и теперь горожане смогут увидеть результаты работы 14 молодых живописцев, которые в течение двух недель вдохновлялись видам Сыктывкара и его окрестностей. В экспозицию вошли более 50 работ, выполненных в разных техниках и стилях.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми.

КОГДА: Все выходные, с 10 до 18 часов.

Для участия нужны навыки ориентирования. Фото из группы "ВКонтакте"

ЧТО: В эту субботу сыктывкарцы смогут окунуться в настоящее приключение, став участниками гонки «Mondi Race». В этот раз организаторы решили остановиться на lite-формате: гонка будет идти 12 часов. Для участия нужен горный (МТВ) велосипед, кроссовки, компас, а ещё — жажда приключений, адреналина и эмоций и базовые навыки навигации. Гонка будет состоять из нескольких этапов, стать участниками могут чисто мужские или смешанные пары.

ГДЕ: Лыжная база «Веждино».

КОГДА: 11 августа, в 11 часов.

Аяз Шабутдинов. Фото из открытых источников

ЧТО: На «Ноле» желающим предлагают отказаться от прошлого и обнулиться. Зачем? Чтобы стать харизматичным лидером, который сможет построить многомиллионный бизнес. Именно это и сделал спикер «Ноля» – Аяз Шабутдинов, владелец компании «Coffee Like».

ГДЕ: Сысольское шоссе 1/3, 2 этаж.

КОГДА: 12 августа, с 10 часов.