Три фестиваля и гонка-приключение: гид на выходные для сыктывкарцев
Летом многие горожане, оставшиеся в каменных джунглях, жалуются на скуку. Но сыктывкарцам это делать некогда — на этих выходных им нужно успеть постреляться красками, запустить фонарик, загадав желание, посетить выставку молодых и талантливых художников, поучаствовать в гонке-приключении и «подшлифовать» свою спортивную форму на Дне физкультурника. Где и когда все это будет происходить — узнайте в нашем дайджесте.
Чистым никто не уйдет. Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА
ЧТО: На этих выходных в Сыктывкаре пройдут сразу три крутых события в одном месте: на фестивале красок вас ждет цветной драйв, на фестивале волшебных шаров — чудесная атмосфера сказки, на фестивале водных фонариков — романтика и возможность загадать желание, пустив бумажных помощников по реке. Все три фестиваля будут сопровождаться и другими развлечениями — концертом, вкусной едой, огненным шоу.
ГДЕ: База отдыха «Лемью».
КОГДА: 11-12 августа, с 12 часов.
Будет много спортивных площадок. Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА
ЧТО: В эту субботу сыктывкарцев ждет, по традиции, День физкультурника. В парке развернется много площадок: как уже испытанных временем и любимых горожанами (бокс, стрельба из лука, «Оранжевый мяч»), так и новых (спидбинтон, скалодром, турполоса, воркаут, гонки на радиоуправляемых моделях). Кстати, на спортивном празднике пройдет Чемпионат по стритлифтингу, чьих победителей ждут очень приятные призы и деньги.
ГДЕ: Фестиваль ГТО для семей — на Республиканском стадионе, все остальные площадки — в Кировском парке.
КОГДА: 11 августа, с 11 часов.
По итогам пленэра открылась выставка. Фото с сайта галереи
ЧТО: На этой неделе закончил свою работу второй живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада». По его итогам открылась выставка, и теперь горожане смогут увидеть результаты работы 14 молодых живописцев, которые в течение двух недель вдохновлялись видам Сыктывкара и его окрестностей. В экспозицию вошли более 50 работ, выполненных в разных техниках и стилях.
ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми.
КОГДА: Все выходные, с 10 до 18 часов.
Для участия нужны навыки ориентирования. Фото из группы "ВКонтакте"
ЧТО: В эту субботу сыктывкарцы смогут окунуться в настоящее приключение, став участниками гонки «Mondi Race». В этот раз организаторы решили остановиться на lite-формате: гонка будет идти 12 часов. Для участия нужен горный (МТВ) велосипед, кроссовки, компас, а ещё — жажда приключений, адреналина и эмоций и базовые навыки навигации. Гонка будет состоять из нескольких этапов, стать участниками могут чисто мужские или смешанные пары.
ГДЕ: Лыжная база «Веждино».
КОГДА: 11 августа, в 11 часов.
Аяз Шабутдинов. Фото из открытых источников
ЧТО: На «Ноле» желающим предлагают отказаться от прошлого и обнулиться. Зачем? Чтобы стать харизматичным лидером, который сможет построить многомиллионный бизнес. Именно это и сделал спикер «Ноля» – Аяз Шабутдинов, владелец компании «Coffee Like».
ГДЕ: Сысольское шоссе 1/3, 2 этаж.
КОГДА: 12 августа, с 10 часов.