В Сыктывдине собственники земельных участков вышли на митинг

СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-10T12:29:16+03:00

Люди пытаются отстать право строить дома на собственных участках. Власть им этого не позволяет

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Жители Сыктывдинского района вчера провели митинг в центре Выльгорта. Митингующие просили властей оставить им возможность возводить дома и бани на земельных участках.

Без права на права

Эта история началась ещё в 90-ых годах. Работники обанкротившегося совхоза, а затем и сельхозкооператива «Сыктывкарский» получили земельные паи. Оформить землю в собственность без хлопот удалось лишь руководству кооператива — семь человек. Для простых работяг история с оформлением участков тянулась дольше 10 лет, и только в 2015-2016 годах выдел земель в натуре удалось завершить.

Итоговый протокол подписывали чиновники села Выльгорт. В документе указывалось, что часть земельного пая (семь соток) пайщик получал в пределах села, и, кстати, в зоне перспективной застройки. Это соответствовало генплану развития райцентра, утверждённому ещё в 2010 году.

- Бывшие работники сельхозкооператива и их наследники, проживающие даже в отдалённых сёлах района (сёла Озёл, Шошка, деревни Сейты и Граддор — во многих нет работы, деревни умирают), получили возможность строить дома, переехать в райцентр. У людей появился шанс наладить жизнь, - рассказывает одна из пайщиц Надежда Штыюк.

Итогом митинга стала резолюция. Её направили президенту Владимиру ПутинуФото: Фото автора.

Но радость была недолгой. Год назад районные власти перестали выдавать градостроительные планы на том основании, что земли должны быть возвращены в сельскохозяйственную категорию. Это не устроило пайщиков и они стали обращаться в суды и выигрывать споры.

Тут подоспело постановление прокуратуры о том, что принятый в 2010 году генплан не был согласован с Минсельхозпродом РК, а потому должен быть отменён.

Депутаты протест приняли, генплан в октябре 2017 года перестал существовать, а новый не принят до сих пор.

Где искать правду?

А в мае и июне этого года появилось два постановления администрации, в которых указывается, что 2,5 тыс. участков выводятся за границы сельского поселения Выльгорт. Причём теперь они будут считаться землями сельскохозяйственного назначения. Соответствующие письма администрация разослала собственникам участков.

- Земли переводят в разряд сельхозугодий. То есть пасти коров и сажать картошку здесь можно, а вот строить дома, бани — нельзя, - отметила Надежда Штыюк. - Люди оказались заложниками ситуации: некоторые уже успели возвести дома, протянули электричество — заезжай и живи. Но прописаться в собственноручно построенных домах не могут.

Нужно отметить, что сегодня собственников земель значительно больше, чем было изначально. Кооператив выделял крупные надели и часть земель бывшие сотрудники предприятия перепродали. И люди участки охотно покупали. Оно и понятно: земля недалеко от Сыктывкара оказалась доступна по цене. Кроме того, рядом с участками проходит федеральная трасса и все коммуникации, в том числе газ.

- Мы с мужем заплатили за участок (цены за 10 соток от 200 до 500 тыс. руб. - ред.), закупили стройматериал, и сейчас не можем строиться, - выступила одна из митингующих Елена Челанова. - Складывается ощущение, что власти работают не в интересах народа, а против него.

Елена Челанова заплатила за участок и стройматериалы, но стройка всталаФото: Фото автора.

Борщевик - хозяин полей

Кстати, митинг был согласован и власти знали о месте и времени его проведения. Однако никто из администрации перед митингующими так и не выступил.

Никто из администрации перед митингующими так и не выступилФото: Фото автора.

Примечательно, но на спорном участке разрешили возвести бензоколонку. Выходит: то, что запрещено одним, позволено другим?

Кстати, на сторону пайщиков в этом году встала прокуратура района. Она признала незаконным последние два постановления администрации. Однако сами чиновники проигнорировали предписание надзорного органа.

Люди считают, что власти ведут игру двойных стандартовФото: Фото автора.

Людям не разрешают строить дома на их землеФото: Фото автора.

Участники митинга — всего отстоять свои права пришли порядка 80 человек, подписали резолюцию, которую направили в Кремль Владимиру Путину. Люди верят, что президент сумеет найти управу на местных чиновников.

Ну а пока страсти вокруг спорных земель продолжают кипеть, по-хозяйски комфортно на полях чувствует себя только борщевик. Пайщики уверенны, что никакой сельскохозяйственной перспективы у выделенных участков нет, а строительство частного сектора даст толчок для развития села.