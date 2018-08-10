2018-08-10T10:09:46+03:00
Общество

В Коми на работе умер сотрудник научно-исследовательского центра

Анастасия МАШКАЛЕВА
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Мужчина скончался от болезниМужчина скончался от болезни
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В Коми умер сотрудник научно-исследовательского центра, о чем сообщили на сайте Государственной инспекции труда по Коми. Мужчина умер от болезни, а не вследствие несчастного случая, уточнили в Тимано-Печорском научно-исследовательском центре.

6 августа на рабочем месте умер 56-летний сотрудник ООО «ТП НИЦ». Сообщение об этом на следующий день поступило из Ухты в Государственную инспекцию труда. В некоторых СМИ сообщалось, что мужчина погиб, но эта информация не нашла подтверждения:

- Так как сотрудник скончался на рабочем месте, то мы сделали рассылку с сообщением об этом и в инспекцию труда, и в профсоюзы. Человек умер не от несчастного случая, а от заболевания. Очень внезапная смерть, - рассказали в Тимано-Печорском научно-исследовательском центре.

Отметим также, что эта не первая смерть на рабочем месте в последние дни. Так, 5 августа на производственной базе нашли труп мужчины. При Государственной инспекции труда была организована комиссия по расследованию несчастного случая. Результаты проверки обнародуют после расследования.

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