2018-08-10T15:03:42+03:00
Общество

Сыктывкарец продает самолет по цене новой иномарки среднего класса

Легкую машину, которая налетала около 400 часов, можно приобрести за 1,3 млн рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото с сайта объявленийФото с сайта объявлений
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В Сыктывкаре любой желающий может стать обладателем частного самолета. Объявление о продаже сверхлегкого «Птенца-2» появилось три недели назад на сайте Avito. Летчик Андрей рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми», почему он планирует расстаться с воздушным судном.

Легкую машину, которая налетала около 400 часов, хозяин оценивает в 1,3 млн рублей. Цена за настоящий самолет не так уж и высока. Примерно за такую же стоимость можно купить новую иномарку среднего класса. С завода такой аппарат стоит 2,5 миллиона рублей.

Как рассказал владелец самолета Андрей, он приобрел аппарат после того, как закончил карьеру летчика на Ту-134. Спустя некоторое время его снова потянуло в небо. Решение проблемы: покупка «Птенца-2». На нем сыктывкарец летал три года. Теперь у него в планах приобретение более вместительного самолета.

Фото с сайта объявлений

Фото с сайта объявлений

Сверхлегкий «Птенец» подойдет тем, кто всегда бредил небом и хотел стать летчиком, но не смог реализовать свою мечту. Аппарат рекомендуется для первоначального обучения с нуля. Практически любой человек, который имеет желание, за 12 часов налета уже может пилотировать самолет самостоятельно. Однако, сначала необходимо пройти курсы в сертифицированном учебном авиационном центре. К сожалению, в Сыктывкаре таких нет.

- История «Птенца» начинается в далеких 70-х годах. Первые чертежи были опубликованы в журнале «Моделист-конструктор». Тогда было удивительно, как можно летать на такой маленькой машине. Но «Птенец» отлично себя зарекомендовал. Эта модель становилась серебряным призером мира среди сверхлегких воздушных судов. Самолет очень надежный, оборудован спасательной системой. В случае чрезвычайного происшествия нужно воспользоваться рычагом, чтобы вылетел парашют, и самолет с пилотом спокойно приземлятся на землю, - отметил летчик.

Фото с сайта объявлений

Фото с сайта объявлений

Отметим также, что самолет разбирается на четыре части, которые можно погрузить в прицеп автомобиля. Длина самолета 10,2 метра, размах крыльев точно такой же, масса пустого «Птенца-2» - 270 кг, максимальная взлетная масса равна почти 500 кг. Максимальная скорость полета — 160 км в час. Сыктывкарский «Птенец» согласно объявлению выпущен в 2008 году, налетал 479 часов и 18 минут. Техобслуживание прошел в 2016 году.

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