В выходные в Коми вернется лето

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-17T09:08:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В выходные дни в Коми ожидается повышение температуры воздуха — с запада распространится волна теплого воздуха. Уже днем в субботу на фоне роста атмосферного давления на большей части территории обойдется без осадков, дневной прогрев увеличится до 18...20С. Только в крайних восточных районах пройдет небольшой дождь и будет не выше 15С.

В воскресенье повышение температуры воздуха по территории продолжится. Ожидается 19...24С, на крайнем северо-востоке 15...18С. Прогнозируется, что на север вместе с теплом придут и дожди, местами с грозами. Об этом сообщает Коми ЦГМС.