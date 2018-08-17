2018-08-17T09:08:47+03:00
Общество

В выходные в Коми вернется лето

Потеплеет до +24 градусов
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фото: www.pg11.ruфото: www.pg11.ru
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В выходные дни в Коми ожидается повышение температуры воздуха — с запада распространится волна теплого воздуха. Уже днем в субботу на фоне роста атмосферного давления на большей части территории обойдется без осадков, дневной прогрев увеличится до 18...20С. Только в крайних восточных районах пройдет небольшой дождь и будет не выше 15С.

В воскресенье повышение температуры воздуха по территории продолжится. Ожидается 19...24С, на крайнем северо-востоке 15...18С. Прогнозируется, что на север вместе с теплом придут и дожди, местами с грозами. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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