В Сыктывкаре дамочка, используя служебное положение, присвоила 315 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-17T09:08:47+03:00

Она признала вину и пообещала все вернуть

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В сыктывкарскую полицию обратился руководитель предприятия с заявлением о том, что на его счету исчезли деньги.

В ходе проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что к совершению преступления причастна работница предприятия. Используя свое служебное положение, злоумышленница периодически присваивала вверенные ей денежные средства. Общая сумма ущерба, нанесенного подозреваемой предприятию, составила 315 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантка признала вину и пообещала возместить ущерб в полном объеме. Об этом сообщает УМВД России по Сыктывкару.