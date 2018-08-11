2018-08-11T14:54:30+03:00
Общество

Из Сыктывкара можно будет улететь в ОАЭ прямым рейсом

Первые чартерные рейсы запланированы на 27 октября
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Стоимость недельного тура – 40 тысяч рублейСтоимость недельного тура – 40 тысяч рублейФото: pixabay.com
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Из Сыктывкара можно будет улететь прямым рейсом в Объединенные Арабские Эмираты. Первые чартерные рейсы запланированы на 27 октября.

Турагентства Коми уже объявили старт продаж. Жители республики могут заказать туры на 6, 14 и 22 ночи. Перелет будет осуществляться на самолете Boeing 737-800. Как передает «Комиинформ», цена тура на семь дней – 40 тысяч рублей с человека. Для граждан РФ виза ставится по прибытии в ОАЭ бесплатно.

На данный момент для жителей Коми доступны лишь два направления с прямыми вылетами – в Турцию и Тунис.

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