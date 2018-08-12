В ночном ДТП в Сыктывкаре пострадали три человека

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-12T15:19:45+03:00

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В субботу, 11 августа, в Сыктывкаре столкнулись BMW и ВАЗ-2114, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около полуночи в районе Театральной. 51-летний мужчина ехал на ВАЗ-2114 по улице Коммунистической со стороны Октябрьского проспекта. Поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке на улицу Чернова, водитель не уступил дорогу и врезался в BMW, которой управлял 27-летний мужчина. Иномарка двигалась по улице Коммунистической со стороны улицы Карла Маркса.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. У него диагностировали черепно-мозговая травма и подозрение на перелом позвоночника. 31-летний пассажир «четырнадцатой» получил ушиб правого бедра и голени. У 22-летней девушки, находившейся в салоне BMW, зафиксировали ушиб грудной клетки. Из всех пострадавших госпитализировали только водителя ВАЗа.

Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель ВАЗа на последний год один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Стаж вождения - с 2006 года.