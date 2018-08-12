2018-08-12T15:19:45+03:00
Общество

В ночном ДТП в Сыктывкаре пострадали три человека

Авария произошла в районе Театральной площади
Поделиться:
На улице Коммунистической столкнулись BMW и ВАЗ-2114На улице Коммунистической столкнулись BMW и ВАЗ-2114Фото: ГИБДД по Коми
Изменить размер текста:

В субботу, 11 августа, в Сыктывкаре столкнулись BMW и ВАЗ-2114, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около полуночи в районе Театральной. 51-летний мужчина ехал на ВАЗ-2114 по улице Коммунистической со стороны Октябрьского проспекта. Поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке на улицу Чернова, водитель не уступил дорогу и врезался в BMW, которой управлял 27-летний мужчина. Иномарка двигалась по улице Коммунистической со стороны улицы Карла Маркса.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. У него диагностировали черепно-мозговая травма и подозрение на перелом позвоночника. 31-летний пассажир «четырнадцатой» получил ушиб правого бедра и голени. У 22-летней девушки, находившейся в салоне BMW, зафиксировали ушиб грудной клетки. Из всех пострадавших госпитализировали только водителя ВАЗа.

Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель ВАЗа на последний год один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Стаж вождения - с 2006 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
Новости 24