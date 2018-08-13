В Ухте мужчина чуть не похитил младенца прямо из коляски

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-13T14:59:21+03:00

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В Ухте неадекватный мужчина пытался похитить пятимесячного ребенка. Очевидцы сообщают, что он выхватил малышку из коляски и со всей силы сжал младенца в руках. Благодаря вмешательству прохожих ребенка удалось спасти, собщают в группе «Георгиевские волонтеры». В МВД по Коми уточнили, что по этому факту проводится проверка.

Инцидент произошел вчера, 12 августа, около 21:00 на улице Ленина около торгового центра «Юпитер» в Ухте.

- Пьяный и совершенно неадекватный мужчина вырвал с коляски, разрывая в клочья защитную сетку, пятимесячную девочку. Оказалось, что это его дочь. Он пытался миновать скопившихся людей и скрыться. Мужчина не понимал, что творит. Он пережал ребенка до хрипоты. После вмешательства неравнодушных, малышку удалось спасти. Мама девочки находится в стрессовом состоянии. Мужчину, пытавшегося таким образом «сохранить семью», увезли в отделение полиции, - сообщили в группе «Георгиевские волонтеры».

В пресс-службе МВД по Коми уточнили, что вечером 12 августа на место происшествия прибыли полицейские, которые доставили мужчину в отдел полиции для разбирательства. Было установлено, что он является отцом ребенка. Также известно, что между мужчиной и матерью новорожденной произошел конфликт, в ходе которого он пытался взять ребенка на руки. Установлено, что никаких телесных повреждений женщине и ее ребенку мужчина не причинил.

Как отметила начальник ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Ухте Мария Джафарова, по этому факту проводится проверка. Также в отношении ухтинца был составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».