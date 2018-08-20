Михаил Брагин лишится депутатского мандата, но не будет иметь судимости

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-20T17:09:50+03:00

Михаил Брагин напишет заявление о снятии с него полномочий депутата Госсовета Коми, но он вряд ли покинет политическую арену республики Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Верховный суд Коми оставил в силе приговор депутату Госсовета РК Михаилу Брагину, но отклонин апелляцию региональной прокуратуры с требованием лишить фигуранта права занимать руководящие должности в течение 3 лет.

Михаил Брагин был признан виновным в так называемой "продаже" депутатских мест в совете столицы Коми. 8 июня Сыктывкарский горсуд признал депутата виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в качестве наказания назначил ему штраф в сумме 180 тысяч рублей. Но с учетом времени, проведенного Брагиным в период следствия в СИЗО и под домашним арестом, суд полностью освободил его от наказания.

Прокуратура Коми в апелляционном представлении потребовала дополнить наказание запретом занимать Михаилу Брагину должности, связанные с управленческой и административно-хозяйственной деятельностью, сроком на 3 года.

На сегодняшнем заседании суда Михаил Брагин уже в третий раз сказал последнее слово по вменяемому ему обвинению.

- Я не стал обращаться с апелляционной жалобой на приговор суда первой инстанции только потому, что в течение нескольких лет я и моя семья находились в тяжелом эмоциональном состоянии и напряжении. Все это время я был вынужден доказывать свою невиновность, что отняло у меня много сил. Поэтому я устал и просто хотел забыть и пройти этот жизненный этап, - с такими словами обратился к участникам процесса Михаил Брагин.

Депутат выразил надежду, что суд не ограничится рассмотрением апелляции гособвинения, а проверит производство по делу в полном объеме. В частности, фигурант настаивал на перепроверке факта передачи денег Татьяной Самофаловой (следствие предполагало, что эти деньги вносились в качестве оплаты за депутатское место).

- Самофалова передавала деньги непосредственно на проведение избирательной компании коми регионального отделения партии "ЛДПР". Денежные средства на избирательный счет партии так и не поступили, поскольку все время находились у Александры Бушуевой. Эти факты подтвердили Самофалова, Бушуева и другие свидетели. Лично я просил Бушуеву вернуть деньги Самофаловой за неделю до дня голосования, - заявил Михаил Брагин.

В свою очередь адвокат депутата заявил о политических мотивах в действиях гособвинения.

- Мой подзащитный занимает высокую должность в Госсовете Коми, является депутатом регионального парламента. Стремление его лишить права занимать руководящую должность на три года ставит крест на его политической деятельности, - отметил на суде адвокат депутата.

Суд внял доводам защитиника и отклонил апелляцию прокуратуры и оставил в силе решение Сыктывкарского городского суда. А это означает, что с сегодняшнего дня решение суда первой инстанции вступает в силу - Михаил Брагин будет исключен из депутатского корпуса Госсовета РК. Но при этом известный политик не считается осужденным.

- Хочу внести ясность: поскольку по решению суда Михаил Анатольевич был освобожден от наказания, то за ним не может числится судимость по уголовному преступлению. Мой доверитель не является осужденным, - уточнил после суда для прессы адвокат Михаила Брагина.

При желании Михаил Брагин вновь сможет баллотироваться в орган законодательной власти республики. В беседе с корреспондентом "КП в Коми" он подчеркнул, что планирует оспорить решение Верховного суда Коми в высших инстанциях.

Напомним, Михаила Брагина обвиняли в том, что он заранее договорился с предпринимателями Татьяной Самофаловой и Павлом Ильясовым о передаче денег в избирательный фонд партии "ЛДПР". В обмен коммерсанты получали места в партийных списках кандиатов в депутаты совета города. Самофалова и Ильясов по спискам не прошли в совет Сыктывкара. Однако Татьяна Самофалова успела передать Бушуевой 500 тысяч рублей под расписку. Чтобы "провести" в совет столицы Коми "проплаченных" кандидатов Брагин потребовал от трех кандидатов, победивших на выборах, отказаться заниматься депутатской деятельностью. Следствие наставивало, что именно под давлением со стороны Михаила Брагина три кандидата от "ЛДПР" - Кузнецова, Рудакова и Шевелева. В ходе судебного следствия Кузнецов и Шевелев заявили о добровольном сложении с себя полномочий депутатов совета Сыктывкара. Факт давления на Рудакова также не был доказан.

Отметим, что Михаил Брагин провел в СИЗО 8 месяцев: с 7 октября 2015 года по 3 июня 2016 года. С 16 июня по 17 ноября 2016 года он находился под домашним арестом, а затем переведен под подписку о невыезде.