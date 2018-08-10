2018-08-10T15:24:02+03:00
Общество

Самый большой звездопад лета и солнечное затмение: когда их можно увидеть в Сыктывкаре

Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото со страницы группы «Сыктывкарский Астрономический клуб»Фото со страницы группы «Сыктывкарский Астрономический клуб»
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Сразу несколько крупных астрономических явлений, которые в том числе можно будет наблюдать в Сыктывкаре, пройдут в эти выходные в России. Это метеорный поток Персеиды и солнечное затмение. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал сыктывкарский астроном Максим Дингес.

Мощный звездопад — поток Персеиды — проходит каждый август. Есть большая веротность, что жители Коми тоже смогут насладиться зрелищем падающих звезд. В 2018 году, рассказывают специалисты, его пик придется на ночь с 11 по 12 августа. «Наиболее активная фаза продлится с 17.00 12 августа до 5.30 13 августа» - отмечают астрономы.

- У нас ночи еще недостаточно темные, чтобы наблюдать звездопад, но попытаться можно, - отметил сыктывкарский астроном Максим Дингес.

Он также добавил, что звездопад — это не единственный сюрприз, который приготовил космос в эти выходные.

- Завтра, 11 августа, будет солнечное затмение. У нас (в Сыктывкаре) его можно будет увидеть примерно в 12:40. Наблюдать это событие можно где угодно: солнце как раз будет в зените. Но затмение будет слабым. Однако, если появится возможность увидеть его, то упускать ее не стоит, - отметил астроном.

В субботу мы будем наблюдать третье и последнее солнечное затмение в 2018 году

В субботу мы будем наблюдать третье и последнее солнечное затмение в 2018 году

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