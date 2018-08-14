В ухтинской 9-этажке загорелись балконы на трех этажах

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-14T10:49:38+03:00

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В Ухте горели балконы жилого девятиэтажного дома. Погибших и пострадавших в этом пожаре нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Сообщение о возгорании в доме №17 по проспекту Космонавтов поступило на пульт дежурного в понедельник, 13 августа, в 22:57. Пожар случился в девятиэтажном панельном жилом доме.

- Стояло много пожарных машин и несколько авто скорой помощи. Валили гигантские клубы дыма, - сообщила очевидец Ангелина Л.

Как рассказали в пресс-служба ГУ МЧС России по Коми, горели балконы с первого по третий этаж. При этом квартиры были не задеты: пострадало лишь балконное остекление. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Сложно представить, что жгли на первом этаже. Огонь набрал большую силу и поднялся на высоту третьего этажа

В тушении пожара принимали участие 5 единицы техники и 12 человек личного состава пожарной охраны. Горение ликвидировано в 23:12 минут на площади 20 квадратных местров. Пострадавших и погибших нет.