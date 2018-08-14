2018-08-14T16:32:16+03:00
Общество

Сыктывкарцы находят шприцы в почтовых ящиках

По словам жителей дома, это дело рук наркоманов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Елены Ш.Фото Елены Ш.
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Жители дома №9 по улице Емвальской Эжвинского района Сыктывкара находят в своих почтовых ящиках пустые шприцы. По словам жителей дома, это дело рук наркоманов, о чем они сообщили в «Комсомольскую правду в Коми».

Жительница Эжвы Елена Ш. вчера, 13 августа, проверяла почту, но вместо газет нашла пустой шприц.

- Шприц попался первый раз. Слухи ходят, что именно в нашем подъезде живут наркоманы. Но это не точно, - рассказала Елена порталу «Комсомольская правда в Коми».

Другие жители Эжвы подтвердили, что хулиганство такого рода встречается не так уж и редко:

- Вам повезло: иглу колпачком закрыли. А в нашем почтовом ящике лежал шприц без колпачка, а вокруг была разбрызгана кровь. Нам попался неинтеллигентный наркоман, - сообщила Ольга Л.

Новый вид хулиганства вызывает у людей страх. Сыктывкарца Елена М. рассказала, что в детстве случайно укололась шприцом, который подкинули в ящик.

- Там между газетами засунули шприц без колпачка. Видимо, специально так поставили, чтобы кто-то укололся, - сообщила она.

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