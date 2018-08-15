2018-08-15T18:45:22+03:00
Общество

Погибшего под Сосногорском водителя КамАЗа похоронят в Нижнем Новгороде

Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото УГИБДД МВД по Республике КомиФото УГИБДД МВД по Республике Коми
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На автодороге Вуктыл — Нижний Одес ранним утром 13 августа погиб водитель КамАЗа. Родные собираются похоронить мужчину в Нижнем Новгороде, откуда он родом. Правда для транспортировки нужна большая сумма, которой у семьи погибшего не оказалось, сообщили они порталу «Комсомольская правда в Коми».

Тело погибшегего под Сосногорком водителя КамАЗа должны перевезти в Нижний Новгород. На малой родине его проводят в последний путь:

- На дороге Вуктыл и Нижний Одес погиб отец моей дочери! Мы хотим перевезти и похоронить его в Нижнем Новгороде, откуда он родом. Но жил он с самого детства в Нижнем Одесе. Для транспортировки нужна немаленькая сумма. Будем благодарны помощи, все средства будут переданы маме погибшего, - сообщила ухтинка Светлана Чупрова.

Напомним, смертельное ДТП произошло 13 августа около 05:08. Известно, что водитель КамАЗа, ехал по автодороге Вуктыл- Нижний Одес. Он не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Очевидцы трагедии предполагают, что мужчина мог уснуть за рулем, что и стало причиной ДТП.

Как помочь?

5469 2800 1233 8241 (Алексей Сазонович М.)

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