2018-08-22T09:08:46+03:00
Общество

"Меняем город вместе": сыктывкарка Юлия Медведева снимает фотопейзажи на камеру мобильника

Появился первый участник будущей народной выставки волонтерского проекта "КП в Коми"
Алиса КОЗЛОВА
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Сыктывкарка Юлия Медведева - первая участника проекта "Меняем город вместе". Фото: личная страница Юлии Медведевой в соцсети "Вконтакте"Сыктывкарка Юлия Медведева - первая участника проекта "Меняем город вместе". Фото: личная страница Юлии Медведевой в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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В проекте "КП в Коми" "Меняем город вместе" появилась первая участница - жительница Эжвинского района Сыктывкара Юлия Медведева. Любительница фотографии снимает красоты Республики Коми на камеру мобильного телефона.

Лес отражается в зеркальных водах Вычегды. Трудно поверить, что фотография сделана на обычный телефон. Фото: Юлия Медведева Фото: Предоставлено героем публикации

Лес отражается в зеркальных водах Вычегды. Трудно поверить, что фотография сделана на обычный телефон. Фото: Юлия МедведеваФото: Предоставлено героем публикации

- Я фотографирую пейзажи уже три года. Все началось с того, что однажды я просто увидела очень красивый закат из окна своей квартиры, не удержалась и сфотографировала заход солнца на сотовый телефон, - рассказала журналисту "КП в Коми" Юлия Медведева.

Долгое время Юлию вдохновляли закаты, которые она наблюдала из окна своей квартиры. Фото: Юлия Медведева Фото: Предоставлено героем публикации

Долгое время Юлию вдохновляли закаты, которые она наблюдала из окна своей квартиры. Фото: Юлия МедведеваФото: Предоставлено героем публикации

Спустя некоторое время в памяти мобильника Юлии скопилась целая коллекция закатов и рассветов, снятых из окна ее квартиры. Сейчас любительница фотографии не упускает случая запечатлеть красивый пейзаж, благо телефон всегда под рукой. И из любого путешествия наша героиня неизменно возвращается с большим количеством красивейших фотографий.

Природа Коми привлекательна своей скромной и неброской красотой. Фото: Юлия Медведева Фото: Предоставлено героем публикации

Природа Коми привлекательна своей скромной и неброской красотой. Фото: Юлия МедведеваФото: Предоставлено героем публикации

Для проекта "Меняем город вместе" Юлия Медведева подготовила богатую подборку фотопейзажей: завораживающий туман на реке, снятый в селе Зеленец, серию шикарных эжвинских закатов, летние луга и лесные ланшафты. Мы уверены, что один из ее снимков обязательно будет представлен на народной выставке "КП в Коми" и преобразит интерьеры самых многолюдных точек Сыктывкара: автовокзал, железнодорожный вокзал и холлы Юношеской и Национальной библиотек.

Утренний туман на реке - в этом есть нечто завораживающее и одновременно гиптоническое. Фото: Юлия Медведева

Утренний туман на реке - в этом есть нечто завораживающее и одновременно гиптоническое. Фото: Юлия Медведева

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