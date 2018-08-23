2018-08-23T00:40:04+03:00
Общество

Фестиваль фейерверков. Каким его увидела журналистка "КП в Коми" из Заречья

Много дыма, грохот, взрывы и посты полиции
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Пиротехническое шоу на левом берегу Сысолы выглядело не столь эффектно, как в Кировском паркеПиротехническое шоу на левом берегу Сысолы выглядело не столь эффектно, как в Кировском паркеФото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

День республики завершился фестивалем фейерверков "Огни республики". На праздничное пиротехническое шоу от "КП в Коми" отправились два журналиста. Наталия Бешкарева вела онлайн-трансляцию с набережной в Кировском парке (ее фоторепортаж появится на сайте позже), а Алиса Козлова трудилась на противоположном берегу Сысолы в поселке Заречье. Призы феерического турнира оспаривали следующие команды "Пиротехническое дворы Петергофа" (Санкт-Петербург), самарские "Волжские салюты", московский "Пиро-класс" и костромские "Пиромаги".

День республики венчал фестиваль фейерверков, который журналистка "КП в Коми" посмотрела из Заречья. Фото: Алиса КОЗЛОВА

День республики венчал фестиваль фейерверков, который журналистка "КП в Коми" посмотрела из Заречья.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Желающих посмотреть на состязание пиротехников со стороны Заречья оказалось достаточно много, но их пыл охлаждала полиция. Первый пост полицейских у моста через Сысолу фильтровал поток автомобилей, направлявшихся на другой берег. Пропускали только тех, кто заявлял, что проживает в Заречье. Естественно, многие слукавили. Еще два полицейских поста не пропускали любопытных в опасную зону - это примерно в 50 метрах от пиротехнических установок.

"Огни республики" озарили сыктывкарское небо Фото: Алиса КОЗЛОВА

"Огни республики" озарили сыктывкарское небоФото: Алиса КОЗЛОВА

Самые смелые горожане, в числе которых оказалась и наша журналистка, смотрели шоу вблизи лодочной станции. Там даже закладывало уши от громких взрывов, а в водухе остро чувствовался запах пороха. Впечатление от шоу подпортили густые клубы дыма, поднимавшиеся в небо и закрывавшие "фонтаны" из фейерверков.

В воздухе ощущался запах пороха. Дым от залпов немного подпортил впечатление от фейерверков. Фото: Алиса КОЗЛОВА

В воздухе ощущался запах пороха. Дым от залпов немного подпортил впечатление от фейерверков.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Великолепный вид на шоу открывался с понтонного моста, но, увы, огромное расстояние от парка не позволяло услышать комментарии ведущего праздничного шоу. Поэтому только по возвращении домой уже из СМИ наш корреспондент узнала, что победу на фестивале фейрверков одержали гости из Костромы.

В ночном небе яркие вспышки салюта смотрелись очень красиво. Фото: Алиса КОЗЛОВА

В ночном небе яркие вспышки салюта смотрелись очень красиво.Фото: Алиса КОЗЛОВА

С моста отлично было видно, как фейерверк отражается в водах Сысолы. Фото: Алиса КОЗЛОВА

С моста отлично было видно, как фейерверк отражается в водах Сысолы.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «Комсомолке» глава Минздрава собрала совещание с экспертами, чтобы решить вопрос с закупкой лекарств для тяжелобольных детей
По официальным данным, всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах, а по оценкам специалистов - их не меньше 23 тысяч [видео]
Новости 24
В Кировском парке сыктывкарцы смогут создать собственный музыкальный трек
Фигурист Дмитрий Алиев в новом сезоне пойдет на риск
В день старта скоростного поезда Сыктывкар-Усинск навстречу друг другу отправятся два состава
В Коми УАЗ съехал с эстакады и насмерть задавил 17-летнего парня
Житель Коми нашел в лесу гранату
Куда пойти в День Республики Коми-2018: программа мероприятий
20 школ в Коми уличили в необъективности оценки знаний
Зам.руководителя Корткеросского района Артеев останется в СИЗО до 30 сентября
В Коми циклоны принесут прохладу и дожди
В Ухте водителя оштрафовали за то, что в его автобусе упала пенсионерка
В Усинске столкнулись Mercedes и Lada: пострадали парень и девушка
В Сыктывкаре 10 дней будут отключать горячую воду
У двух ухтинцев украли деньги на «Авито»
Погода в Коми в воскресенье: на севере до 17 градусов, на юге – до 24
Сыктывкарцы лишились денег, заказав на "Авито" железобетонные плиты и осциллоскоп
В сыктывкарской колонии "расцвели" искусственные розы и установлена буровая вышка
В Сыктывкаре исправили ситуацию с ларьком, "припаркованным" на стоянке для инвалидов
На Первом канале покажут, как играют на гармони жители Коми
Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова
В Воркуте засветилась "67 параллель"
В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы