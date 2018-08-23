Фестиваль фейерверков. Каким его увидела журналистка "КП в Коми" из Заречья

СЕГОДНЯ 00:20 2018-08-23T00:40:04+03:00

Пиротехническое шоу на левом берегу Сысолы выглядело не столь эффектно, как в Кировском парке Фото: Алиса КОЗЛОВА

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День республики завершился фестивалем фейерверков "Огни республики". На праздничное пиротехническое шоу от "КП в Коми" отправились два журналиста. Наталия Бешкарева вела онлайн-трансляцию с набережной в Кировском парке (ее фоторепортаж появится на сайте позже), а Алиса Козлова трудилась на противоположном берегу Сысолы в поселке Заречье. Призы феерического турнира оспаривали следующие команды "Пиротехническое дворы Петергофа" (Санкт-Петербург), самарские "Волжские салюты", московский "Пиро-класс" и костромские "Пиромаги".

День республики венчал фестиваль фейерверков, который журналистка "КП в Коми" посмотрела из Заречья.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Желающих посмотреть на состязание пиротехников со стороны Заречья оказалось достаточно много, но их пыл охлаждала полиция. Первый пост полицейских у моста через Сысолу фильтровал поток автомобилей, направлявшихся на другой берег. Пропускали только тех, кто заявлял, что проживает в Заречье. Естественно, многие слукавили. Еще два полицейских поста не пропускали любопытных в опасную зону - это примерно в 50 метрах от пиротехнических установок.

"Огни республики" озарили сыктывкарское небоФото: Алиса КОЗЛОВА

Самые смелые горожане, в числе которых оказалась и наша журналистка, смотрели шоу вблизи лодочной станции. Там даже закладывало уши от громких взрывов, а в водухе остро чувствовался запах пороха. Впечатление от шоу подпортили густые клубы дыма, поднимавшиеся в небо и закрывавшие "фонтаны" из фейерверков.

В воздухе ощущался запах пороха. Дым от залпов немного подпортил впечатление от фейерверков.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Великолепный вид на шоу открывался с понтонного моста, но, увы, огромное расстояние от парка не позволяло услышать комментарии ведущего праздничного шоу. Поэтому только по возвращении домой уже из СМИ наш корреспондент узнала, что победу на фестивале фейрверков одержали гости из Костромы.

В ночном небе яркие вспышки салюта смотрелись очень красиво.Фото: Алиса КОЗЛОВА