В Сыктывкаре жестоко избили вахтовика: нужна помощь

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-15T16:20:08+03:00

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В Сыктывкаре 39-летнего мужчину жестоко избили неизвестные за несколько часов до того, как он собирался ехать в Усинск на работу вахтовым методом. Сутки он находился в реанимации. После выписки мужчина остался без средств к существованию и «с букетом» головных болей. Неравнодушные горожане собирают деньги для мужчины, который оказался в беде.

Инцидент произошел еще 26 июля в Сыктывкаре. Владимир С. находился в столице Коми, коротая время перед отправкой в Усинск, где он работал вахтовым методом. До отъезда оставалось всего несколько часов, когда на мужчину во дворе дома по улице Коммунистической между 4:00 и 6:00 напали неизвестные. Они ударили его тяжелым предметом по виску, а затем стукнули еще несколько раз по голове, когда Владимир уже лежал на земле. Затем они оставили мужчину и убежали. Пострадавшего позже обнаружили прохожие, которые вызвали скорую и полицию.

В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу. Сутки он провел в реанимации, а затем его перевели в отделение нейрохирургии эжвинской больницы.

- После выписки Владимир остался без средств к существованию, так как работал без социального пакета. На первое время ему нужна поддержка: деньги на съем жилья, еду и лекарства, - рассказала неравнодушная горожанка Наталья М., которая не прошла мимо беды мужчину, оставшегося без денег, здоровья и поддержки.

Расследования дерзкого нападения на мужчину в центре города продолжается. К сожалению, Владимир не помнит деталей произошедшего. В полиции ему отказались выдавать личные вещи и телефон, пока идут следственные мероприятия. В ближайшее время, несмотря на общую слабость, Владимир собирается ехать на работу, так как других вариантов у него просто нет. Сейчас его на время приютили неравнодушные горожане, но Владимир по-прежнему нуждается в поддержке. Он будет рад любой посильной помощи.

Как помочь Владимиру?

- 5336 6900 7457 1409 - это номер карты Владимира, но она московская - при переводе берут проценты.

- 4276 8280 1209 7351 - это карта Натальи М.

В Сыктывкаре 39-летнего мужчину жестоко избили неизвестные за несколько часов до того, как он собирался ехать в Усинск на работу вахтовым методом. Сутки он находился в реанимации. После выписки мужчина остался без средств к существованию и «с букетом» головных болей. Неравнодушная горожане собирают деньги для мужчины, который оказался в беде и без средств к существованию.

Инцидент произошел еще 26 июля, когда Владимир С. находился в Сыктывкаре перед отправкой в Усинск, где он работал вахтовым методом. До отправки оставалось всего несколько часов, когда на мужчину во дворе дома по улице Коммунистической между 4:00 и 6:00 напали неизвестные. Они ударили его тяжелым предметом по виску, а затем стукнули его еще несколько раз по голове, когда Владимир уже лежал на земле. Затем они оставили мужчину на земле и убежали. Пострадавшего позже обнаружили прохожие, которые вызвали скорую и полицию.

В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу. Сутки он провел в реанимации, а затем его перевели в отделение нейрохирургии эжвинской больницы.

- После выписки Владимир остался без средств к существованию, так как работал без социального пакета. На первое время ему нужна поддержка: деньги на съем жилья, еду и лекарства, - рассказала неравнодушная горожанка Наталья М., которая не прошла мимо беды мужчину, оставшегося без денег, здоровья и поддержки.

Расследования дерзкого нападения на мужчину в центре города продолжается. К сожалению, Владимир не помнит деталей произошедшего. В полиции ему отказались выдавать личные вещи телефон, пока идут следственные мероприятия. В ближайшее время несмотря на общую слабость, Владимир собирается ехать на работу, так как других вариантов у него нет. Сейчас его на время приютили неравнодушные горожане, но Владимир по-прежнему нуждается в поддержке.

Как помочь Владимиру?

- 5336 6900 7457 1409 - это номер карты Владимира, но она московская - при переводе берут проценты.

- 4276 8280 1209 7351 - это карта Натальи М.