2018-08-16T11:23:56+03:00
Общество

Средняя зарплата в Коми превысила 50 тысяч рублей

Это на 13% больше, чем в среднем по России
Ольга СОЛОВЕЙ
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Комистат посчитал среднюю зарплату в КомиКомистат посчитал среднюю зарплату в КомиФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Комистат Коми посчитал размер средней зарплаты за июнь. Эта сумма без учета индивидуального предпринимательства, составила 51,9 тысячи рублей. По оценке Комистата, это на 13% больше, чем средняя цифра по России.

По сравнению с июнем 2017 года зарплата увеличилась на 6,9%, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, вырос на 4,4%. Номинальный рост зарплаты наблюдался в областях культура и спорт, здравоохранение и предоставление социальных услуг, лесозаготовки, рыбоводство, строительство зданий, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, деятельность почтовой связи.

В некоторых сферах, включая страхование, деятельность водного транспорта, отмечено снижение уровня оплаты труда по сравнению с июнем прошлого года. По-прежнему сохраняется значительная дифференциация зарплаты работников, занятых в различных видах экономической деятельности.

В июне самую большую зарплату получили специалисты в воздушном и трубопроводном транспорте, добыче сырой нефти, где было занято 5% от среднесписочной численности работающих в организациях. В этих видах деятельности зарплата превышала среднереспубликанский уровень в 1,9-2,4 раза. В то же время, по оценке, около 10% работников, занятых отдельными видами розничной и оптовой торговли, лесоводством, производством мебели, получали менее половины средней зарплаты по республике.

Среди городов и районов Коми наиболее высокий уровень оплаты труда в январе-июне 2018 года сложился в Усинске (80 тысяч рублей), самый низкий - в Сысольском районе (33,8 тысячи рублей).

В июне самую большую зарплату получили специалисты в воздушном и трубопроводном транспорте, добыче сырой нефти

В июне самую большую зарплату получили специалисты в воздушном и трубопроводном транспорте, добыче сырой нефти

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