Включить воображение: для достопримечательностей Северо-Запада создадут «дополненную реальность»

В начале августа стартовал проект по созданию трехмерного моделирования главных достопримечательностей Северо-Запада. Памятники, включенные в туристические маршруты «Серебряного ожерелья» чуть менее известны, чем сокровища «Золотого кольца», а потому не столь популярны среди путешественников. Исправить эту несправедливость решили совместными усилиями журналисты и блогеры из разных регионов Северо-Запада. А оказать им финансовую поддержку на время проекта решил Сбербанк.

В течение ближайшего года представители медиа и мастера цифровых технологий совершат серию экспедиций. По итогам поездок для 11 ключевых достопримечательностей регионов будут разработаны уникальные 3D-модели.

- Путешествие начнется зимой, когда мы побываем в Ненецком автономном округе и Республике Коми и заглянем в Великий Устюг к Деду Морозу. Весной поедем в Калининград, а летом отправимся в Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую и Вологодскую области, - поделился планами Павел Прокофьев, глава «Сообщества питерских блогеров».

Параллельно с блогерами и журналистами, которые на своих площадках будут вести репортажи из экспедиций «Серебряного ожерелья», популярности туристическому проекту добавит мобильное приложение.

- Через приложение можно будет запускать дополненную реальность (AR), - поясняет Павел Прокофьев. - Для этого нужно будет включить камеру в приложении и навести ее на метку, в которую зашит тот или иной объект (3Д модель или видеоролик). Это схоже с QR-кодами, только меткой может быть любое изображение, которое мы выберем. После наведения на метку наш объект предстает на экране гаджета во всей красе. Его можно будет вращать, прочитать справку о нем, посмотреть ретро фотографии.

Главная задача по созданию трехмерных моделей и приложения с AR-реальностью будут возложена на разработчиков одного из технических университетов Петербурга. А в каждом из 11 регионов Северо-Запада одна из главных достопримечательностей обретет «дополненную реальность». Якорным спонсором 3D-маппинга «Серебряного Ожерелья» станет Сбербанк.

Деревянная скульптура "Освобождение солнца" - одна из многочисленных композиций музея под открытым небом на набережной ПетрозаводскаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Край тысячи озер

Знакомство с одним из маршрутов «Северного ожерелья» Сбербанк предложил начать с края тысячи озер – Карелии. Как и в любом городе, стоящем у воды, набережная на берегу Онежского озера в Петрозаводске служит центром притяжения – для встречи рассветов, вечерних променадов, велопрогулок и выступлений уличных музыкантов. Прогулка по 1,5-километровой набережной, покрытой карельским гранитом, - все равно что экскурсия по музею под открытым небом и одновременно путешествие по истории региона.

Основатель города Петр I на трехметровом монументе правой рукой величественно указывает на устье реки Лососинки, где в 1703 году был заложен Шуйский оружейный завод. Но к бронзовому императору современные будущие моряки раз в год позволяют относиться по-панибратски и переодевают его в обычную тельняшку. Здесь особенно многолюдно по утрам, когда десятки туристов спешат попасть на пассажирский катер, отправляющий их в прошлое Карелии - на остров Кижи. А в другое время с пристани вокзала на аутентиных деревянных ладьях отчаливают молодожены, чтобы совершить свадебный вояж по Онежскому озеру.

Вдоль набережной выстроились современные инсталляции – дары от городов-побратимов со всего света. Некоторые из них давно стали визитной карточкой Петрозаводска, а вокруг других сложились местные традиции. К излюбленной скульптуре «Дереву желаний» туристы и горожане приходят, чтобы поделиться сокровенной мечтой. Считается, что желание исполнится, если его прошептать на белое ушко на стволе дерева. Необычной инсталляции «Рыбаки забрасывают сеть», подаренной городом-побратимом в США, местные жители подобрали свое шутливое название «Дистрофики борются с паутиной» или «Терминаторы запускают скайнет». Исторический променад по набережной завершают деревянные скульптуры, обозначающие персонажей карело-финского эпоса «Калевала».

Одна из визитных карточек Петрозаводска - композиций "Рыбаки" на набережной Онежского озераФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Туристов Петрозаводска удивляют рэпом на карельском языке.Журналист "Комсомолки" в рамках проекта открывая "Серебряное ожерелье" со Сбербанком побывал в самых интересных туристических местах Карелии. 9-11 августа 2018

Открывая калитку в Карелию

Но знакомство с Карелией нельзя считать открытым, пока вы не отведаете калиток. Так в республике называют национальные пироги с начинкой, которые являются аналогами русских шанег. Делают их исключительно из ржаной муки, обязательно на тонком тесте, открытыми и очень масляными. Карелы взамен хлеба с солью встречают ими гостей, кормят туристов вместо фастфуда и заслуженно гордятся тем, что сохраняют исчезающие народные рецепты. Девиз местной кухни – даешь подлинность калиток, сохраним аутентичность брусничного морса, нальем всем иван-чая! Поэтому и на фестивалях, и в музейных комплексах, и в кафе в меню обязательно будут присутствовать традиционные национальные угощения.

Калитки - национальные пироги Карелии с начинкой из пшена, ячневой крупы и картошкиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Примечательно, что в Карелии умело используют дары северной природы для развития туристического бизнеса. Возможно, что путешественников из Коми вареньями из морошки и брусники не удивишь. Но фирменные баночки с медовой ягодой, крафтовый пакетик иван-чая, вяленая клюква из мастерской семьи Хюрри, резные фигурки из карельской березы настолько привлекательны, своеобычны, что их непременно хочется привезти в качестве сувенира из Карелии.

Долететь на «Метеоре»

Предмет вожделения, тайна и интрига для любого туриста – остров Кижи. (Между прочим, ударение в местной традиции ставят исключительно на первом слоге КИжи. Поэтому вскоре именно к такому общераспространенному произношению карел привыкаешь и начинаешь говорить также.) Как на самом деле выглядит легендарный Кижи? Что это – всего лишь тщательно оберегаемые храмы или распиаренный уголок ажурной Руси? Признаюсь честно, в образе Кижи собрано и первое, и второе.

Немалый интерес подогревает и труднодоступность самого Кижи, затерянного где-то среди 1600 островов Онежского озера. Зимой попасть на него можно по ледовой дороге, добравшись от одного из близко расположенных островов, а летом лишь водным транспортом – лодками, на которых вас могут довезти местные жители, теплоходом или даже частной яхтой.

Архитектурный ансамбль в Кижах - не только церкви и колокольни, но и свезенные сюда дома и хозяйственные постройки со всей КарелииФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Путь на пассажирском теплоходе из Петрозаводска до острова и обратно не из дешевых и обойдется в 2950 рублей. Но даже несмотря на такую цену, теплоходы каждый день курсируют по озеру всегда полными. И никаких перспектив, что в ближайшие годы стоимость водного путешествия подешевеет, точно нет.

Плыть по Онежскому озеру час с четвертью. При входе на теплоход "Метеор", отправляющийся от набережной Петрозаводска, выдадут бейджик, по которому пустят на этот же теплоход обратно. На прогулку по острову туристу предоставят 4 часа. За это время обойти небольшой остров – 5 км в длину и 1 км в ширину - не составит труда. Но не исключено, что очаровавшись атмосферой старинных храмов и двух сохранившихся деревушек, захочется побродить подольше.

Пройтись по достопримечательностям Кижи можно и с пояснениями экскурсовода. Так, основная 2-часовая экскурсия обойдется в 500 рублей. Но можно выбрать и любую другую программу по душе. Например, «Традиционную кухню народов Карелии» (90 минут, 300 руб), «Музыку северной деревни» (20 минут, 200 руб.), «Таинство реставрации» (45 минут, 400 руб.), отправиться с экскурсией по деревням Кижи на бричке (30 минут, 450 руб.) или на велосипеде (135 минут, 300 руб.).

Топорная работа

Деревянные храмы на Кижском погосте, приравненные по значимости к московскому Кремлю и историческому центру Петербурга, включили в 1990 году в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО можно сказать с небольшими нарушениями. По правилам, такого рода исторические постройки должны находиться на собственном фундаменте. Но карельские храмы XVII-XVIII веков к концу прошлого века серьезно наклонились. Их спасали разными способами, и чтобы окончательно не потерять, главный Преображенский собор пришлось ставить на новый фундамент. Реставрационные работы на нем не закончены до сих пор, и сам храм закрыт строительными лесами. Некоторых туристов этот факт немного удручает, но вряд ли способен испортить общее впечатление от архитектурного ансамбля. Тем более что можно стать свидетелями редких реставрационных моментов.

Увидеть силуэт Преображенской церкви в Кижах можно будет только в 2019 году, когда завершат реконструкцию и снимут строительные лесаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

На острове Кижи туристов встречают старинными карельскими песнями.Журналист "Комсомолки" в рамках пресс-тура со Сбербанком проехался по туристическому маршруту "Серебряное ожерелье" в Карелии

Кижи – настоящая топорная работа. Ни гвоздей тебе, ни клея, ни металлических скреп мастера при создании храмов не использовали. Затесывали топором все поры на древесине, закрывали ее от воды, от разрушения, и никаких антисептиков не требовалось. Самая высокая Преображенская церковь Кижского погоста стоит уже больше 300 лет. Год ее постройки – 1714. Высота 37 метров – все равно, что наш 11-этажный дом, а куполов 22.

Через полвека, в 1766 году возвели еще одну церковь – зимнюю Покрова Богородицы. Там до сих пор вкусно пахнет дымом, дровами, как в старой много раз топленной бане. Есть легенда, что мастер Нестор после завершения строительства со словами «Не было и не будет больше красоты такой» выбросил в Онежское озеро свой топор. Этот топор на дне Онего до сих пор ищут. Хотя на самом деле имена мастеров не известны. Доказано только, что церковь строила плотницкая артель из 20 человек. И когда крестьяне договаривались с артелью, то оформили порядную грамоту, где звучала такая поэтичная фраза: «Строить как мера и красота скажут».

В Кижском погосте, огороженном каменными валунами комплексе, есть еще постройка – шатровая колокольня 1874 года. И хотя ее также возвели без единого гвоздя, все-таки металлические шляпки виднеются. В отличие от церквей, которые сделали без обшивки, а значит, виден сруб, колокольню обшивали и только доски прибивали коваными гвоздями.

Увидеть силуэт Преображенской церкви из-за реставрации не получится, но зато на земле - такая редкость! – лежат желтенькие из свежей осины маковки церквей. («Маковки» - звучит умильно, но когда встаешь рядом, ощущаешь внушительные размеры куполов). Их разберут по лемехам (пластинкам), а потом соберут уже на памятнике. Главное событие для Кижей будет в 2020 году, когда церковь откроют для посетителей. К этому времени восстановят золоченый иконостас из 101 иконы. А на престольный праздник 19 августа на день Преображения Господня пройдет первая служба.

Мистика пещер Рускеалы

Рускеала – та точка в маршруте «Серебряного ожерелья» в Карелии, когда и путешественник и карельских калиток наелся до отвалу, и древним иконам поклонился, и его душа уже просит сама не знает чего. Знайте, она просит Рускеалу .

Мелодичное «Рускеала» звучит столь же поэтично как руны карело-финского эпоса «Калевала». Рускеала, Рускеала – слово хочется повторять, растягивать, смакуя слоги. И еще не зная, что тебя ждет, ты уже предвкушаешь что-то необычное и древнее. И попадаешь в горный парк – популярный коммерческий туристический объект. Кстати, название карельского поселка Рускеала в переводе с финского прозаично обозначает цвет здешней почвы - «коричневая, ржавая».

С XVII века Рускеала была местом добычи морамора, который использовался в облицовке Исаакиевского собора и станций "Приморская" и "Ладожская" в петербургском метро. Последние работы по добыче мрамора велись в Рускеале до конца ХХ века. С 1998 года главный карьер мраморных ломок признан объектом культурного наследия и взят под охрану государством.

В 2005 году группа предпринимателей превратила заброшенный карьер по добыче мрамора в бренд Карелии. Теперь вдоль дорог мелькают указатели в сторону парка, автобусы и машины из разных регионов заполняют парковку, а в самом парке такая карусель экскурсий и туристов, что тебе едва не наступают на пятки.

Бренд продается по 300 рублей за прогулку по наземной части карьера. Это значит увидеть изумрудную гладь воды, заполнившую карьер, обнаженные распилы мрамора, прогуляться до заброшенного завода и без меры набирать мраморные камешки на память.

За 600 рублей на лодке вы уже смотрите на 30-метровые склоны каньона снизу вверх, проплываете по подземным гротам и завидуете пролетающим над вами джамперам. Но самый сок, разумеется, внутри и за другую цену. Подземная Рускеала за 1200 рублей – это строительная каска и защитный жилет, качающиеся под вами мостки и 20 метров мрамора над вами, подсвеченные штольни и 9-кратно отражающееся многолосое эхо. И да, отправляясь в Рескеалу летом, надо непременно захватить с собой что-то теплое, поскольку в пещерах круглый год не выше 7 градусов, а запасной одеждой для туристов в парке еще не обзавелись.

Рускеала - горный парк Карелии, созданный на месте заброшенного карьера по добыче мрамораФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Пороги водяного

В пещерах в мраморном карьере Рускеала звучит старинная карельская песня.Журналист "Комсомольской правды в Коми" в рамках пресс-тура со Сбербанком побывал в самых примечательных местах Карелии. Пещеры в мраморном каньоне в Рускеала - место, где голос многократно отражается от стен и создает мощный стереофонический эффект. 9-11 августа 2018 года

Водопады Ахвенкоски в Карелии – обязательное место для селфи. Но желающих здесь всегда столько, что это будет селфи вас и ещё каких-то незнакомых путешественников. Но не переживайте так из-за этого - вы тоже окажетесь на их селфи. Название водопадов Ахвенкоски на финском языке означает «пороги водяного». Поэтому кроме ценителей впечатляющих пейзажей, сюда стремятся и любители сплава на байдарках.

Сам водопад обрел популярность в 70-е года после фильма «А зори здесь тихие». В одном из эпизодов разведчицы купались в ледяной воде Ахвенкоски, отвлекая немецко-фашистских диверсантов. Диверсантов там уже давно нет (наверное, боятся туристов), но вода осталась такой же ледяной. Зато сейчас раскачивающиеся над бурлящим потоком мостки пощекочут нервы, но только не пацанам, которые с радостью бродят туда-сюда. Можно побродить по благоустроенным вдоль водопада экологическим дорожкам и попробовать наладить контакт с ручной совой по прозвищу Марсик. Приехавшие из мегаполисов туристы восхищаются у Ахвенкоски запахом и красотой соснового леса. А для жителя Коми это местечко кажется просто благоустроенным уютным лесным уголком, каких в коми крае предостаточно.

Трехдневная экспедиция по Карелии совместно со Сбербанком стала первым маршрутом «Серебряного ожерелья», который журналисты и блогеры по-новому открывали для жителей других регионов. Фоторепортажи, видеосъемки с высоты на квадрокоптерах, как вишенка на торте, – 3D модели самых главных сокровищ Северо-Запада – все эти красоты возможно однажды сподвигнут туристов отправиться по маршрутам самим. Чтобы услышать плеск Онежского озера, увидеть синь неба над Кижскими куполами и заслушаться карельских песен уже вживую.