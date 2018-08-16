2018-08-16T15:22:01+03:00
Общество

"Убивают медведей лопатами, а потом им памятники ставят": сыктывкарцы не одобрили новый арт-объект

В Интернете проходило всенародное голосование
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото предоставлено пресс-службой администрации СыктывкараФото предоставлено пресс-службой администрации Сыктывкара
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В конце июля администрация Сыктывкара запустила интернет-голосование, касающееся установки нового арт-объекта в столице Коми. Идею предложил московский скульптор Александр Рукавишников. По задумке возле здания Министерства республики имущественных и земельных отношений (Интернациональная, 108) мог бы появиться спящий мишка, держащий в лапах молодую ель.

Народное голосование продолжалось до 9 августа, однако его результаты оказались весьма неожиданными. Большинство респондентов — 401 из 704 — высказались против размещения в городе памятника медведю. Теперь администрация города намерена провести обсуждение по данному вопросу на Градостроительном совете города, Совете по дизайну и ландшафту города, Общественном совете Сыктывкара. При этом членам данных советов сообщат об итогах опроса горожан.

Если на советах одобрят идею установки памятника, то администрация обратится к неравнодушным жителям города из числа предпринимательского сообщества и органам государственной власти Республики Коми в целях привлечения средств на реализацию проекта.

После решения администрации сыктывкарцы тут же высказали свое мнение по поводу установки подобного памятника в социальных сетях.

- А нас типа спрашивали? – удивляется Валерий Васильев, который был не в курсе всенародного голосования.

- Убивают медведей лопатами. Ставят памятник им в центре города. Круто, - скептически отнеся к установке скульптуры Алексей Бобков.

- Чем плох медведь-то? Почему против? - не понимает всеобщего возмущения сыктывкарец Артем Ефремов.

- То коров железных поставят, то медведя. Хоть бы ставили, чтоб приятно было смотреть, а так ставят всякую ерунду и ведь не малые деньги на это тратят, - выражает свое недовольство Зара Ивановна.

- Пусть будет медведь, но хотелось бы видеть герб города. И медведя можно, но только в сочетании с гербом, а не кучу непонятно чего из которой торчат глаза, - выразил свою точку зрения Игорь Рачко.

- Где медведь ? Позорище какое-то... Видимо медведь остался в голове автора? - не оценил идею скульптора Геннадий Северный.

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