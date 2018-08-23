"Меняем город вместе": Ольга Панюкова фотографирует природу республики

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-23T15:07:01+03:00

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В проекте "Меняем город вместе" появилась вторая участница. Знакомьтесь, это фотограф-любитель Ольга Панюкова. Свою первую камеру она взяла в руки еще в далеком детстве, и до сих пор в ней не угас интерес к фотографии.

Фото: Ольга ПанюковаФото: Предоставлено героем публикации

- Я фотографирую для души, стараюсь поймать интересный живой момент. Честно говоря, я не умею снимать, как это делают профессионалы - фотографирую по наитию. Чаще всего стараюсь запечатлеть на камеру то, что особенно люблю: природу, - рассказала "КП в Коми" Ольга Панюкова.

Для будущей выставки в рамках проекта "Меняем город вместе" Ольга Панюкова прислала в группу "Комсомольская правда - Коми" в соцсети "Вконтакте" подборку фотопейзажей тех уголков природы, которые ей по-настоящему дороги.

Фото: Ольга ПанюковаФото: Предоставлено героем публикации

Фото: Ольга ПанюковаФото: Предоставлено героем публикации

Напоминаем, что волонтерский проект "Меняем город вместе" продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем снимки, посвященные Республике Коми: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" ждет ваши письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте" и готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29