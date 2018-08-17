2018-08-17T09:08:47+03:00
Общество

Коми ВДНХ, День Эжвы и «Кино на траве»: как провести выходные в Сыктывкаре

Дайджест самых интересных мероприятий
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото из группы "Танцы на Театральной"Фото из группы "Танцы на Театральной"
Изменить размер текста:

Выходные накануне празднования 97-летия республики обещают быть интересными: тут тебе и открытие Коми ВДНХ, и марафон «Кино на траве», и день рождения Эжвы, где будет выступать группа «Браво» — придется попотеть, чтобы не пропустить все это. Чтобы было проще, загляните в статью —здесь указаны все даты и места событий.

У Коми ВДНХ большая программа. Фото из группы "ВКонтакте"

У Коми ВДНХ большая программа. Фото из группы "ВКонтакте"

ЧТО: В субботу откроется Коми ВДНХ. У выставки обширная программа: так, участники деловой части смогут с помощью тренингов, семинаров, мастер-классов и игр прокачать свои мозги. Творческая часть включает танцевально-музыкальные и спортивно-показательные выступления. Кроме того, там будут работать интерактивная программа «Вместе ярче» и детские зоны. Также вечером разыграют много призов.

ГДЕ: ТРЦ «Июнь».

КОГДА: 18 августа, с 10 часов.

Группа "Браво". Фото из открытых источников.

Группа "Браво". Фото из открытых источников.

ЧТО: Эжва будет праздновать свое 55-летие два дня, и местные жители окунутся в гущу развлечений: фестиваль воздушных шаров, концерты, игровая программа для детей, автосоревнования — это только часть праздника. Первый день празднования завершится красочным фейерверком и выступлением группы «Браво». Второй юбилейный день будет посвящен фестивалю «Технопарк».

ГДЕ: Слободская площадь, площадь на улице Славы, стадион спорткомплекса «Бумажник».

КОГДА: 18-19 августа, с 10 часов.

Киномарафон будет длиться два дня. Фото из группы "ВКонтакте"

Киномарафон будет длиться два дня. Фото из группы "ВКонтакте"

ЧТО: Большой марафон «Кино на траве» удовлетворит всякий взыскательный вкус: в его меню есть как уже признанные зарубежные хиты, так и советская классика. Участники могут предлагать свои фильмы — для этого достаточно зайти в группу. Кинотеатр на свежем воздухе разбудит не культурный, но и обычный голод — но на этот случай организаторы предусмотрели чаепитие. Идти киномарофон будет два дня.

ГДЕ: Дом-музей И.П. Морозова.

КОГДА: 18 августа, с 20 часов.

Сыктывкарцы снова смогут потанцевать на свежем воздухе. Фото: Архив "КП" Фото: Алиса КОЗЛОВА

Сыктывкарцы снова смогут потанцевать на свежем воздухе. Фото: Архив "КП"Фото: Алиса КОЗЛОВА

ЧТО: Сыктывкарцы, по традиции, смогут в это воскресенье снова потанцевать под открытым небом. На «Танцах на Театральной» вы сможете с легкостью добавить в свою жизнь ярких танцевальных красок, а помогут вам в этом приятная музыка и хорошая компания.

ГДЕ: Театральная площадь.

КОГДА: 19 августа, с 18 часов.

Выставка будет работать все выходные. Фото с сайта "Югора"

Выставка будет работать все выходные. Фото с сайта "Югора"

ЧТО: В четверг подвели итоги смотра лучших архитектурных проектов «Зодчество года», на котором молодые архитекторы представили более 100 работ по 11 номинациям. Полюбоваться полетом творческой мысли юных мастеров можно будет до 26 сентября. Кстати, вход на выставку бесплатный.

ГДЕ: Центр культурных инициатив "Югор".

КОГДА: 18-19 августа, с 11 часов.

ЧТО: Если любите остроумные диалоги с юмором, то вам понравится «Коми StandUp». Главное — все диалоги будут на коми языке, так что слушатели будут должны его знать.

ГДЕ: Финно-угорский этнопарк «Ыб».

КОГДА: 18 августа, с 19 часов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова
В Воркуте засветилась "67 параллель"
В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы
В Сыктывкаре вторую неделю ищут без вести пропавшего 32-летнего мужчину
В Коми пьяный водитель ВАЗ-2110 устроил смертельное ДТП
Под Сосногорском КамАЗ вылетел в кювет, водитель погиб
В Сыктывкаре женщина упала в открытый колодец и погибла
Полицейские вернули сыктывкарке похищенных чихуахуа и шпица
Глава Усть-Вымского района добровольно ушел в отставку
Гроза и шквалистый ветер. В Коми объявлено штормовое предупреждение
В Сыктывкаре мужчина ударил ножницами в шею продавщицу в магазине
Затяжные дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде на неделю в Коми
Под Ухтой ВАЗ переехал лежащую на трассе женщину, она погибла
У жителя Ижемского района украли с карты почти 100 тысяч рублей
При пожаре под Сыктывкаром погиб мужчина
В Сыктывкаре на 11 дней перекроют улицу Папанина
В воскресенье в большинстве районов Коми дожди
В Сыктывкаре «семерка» сбила женщину: у нее перелом ноги
Под Сыктывкаром иномарка сбила пешехода на «зебре»
В Сыктывкаре у женщины украли со счета 200 тысяч рублей
Погода в Коми в субботу: на севере до 13, на юге до 26 градусов
Очевидцы: «Медвежонка под Усинском забили лопатой алкаши»
Житель Айкино в 79 лет получил золотой значок ГТО