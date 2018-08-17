Коми ВДНХ, День Эжвы и «Кино на траве»: как провести выходные в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-17T09:08:47+03:00

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Выходные накануне празднования 97-летия республики обещают быть интересными: тут тебе и открытие Коми ВДНХ, и марафон «Кино на траве», и день рождения Эжвы, где будет выступать группа «Браво» — придется попотеть, чтобы не пропустить все это. Чтобы было проще, загляните в статью —здесь указаны все даты и места событий.

У Коми ВДНХ большая программа. Фото из группы "ВКонтакте"

ЧТО: В субботу откроется Коми ВДНХ. У выставки обширная программа: так, участники деловой части смогут с помощью тренингов, семинаров, мастер-классов и игр прокачать свои мозги. Творческая часть включает танцевально-музыкальные и спортивно-показательные выступления. Кроме того, там будут работать интерактивная программа «Вместе ярче» и детские зоны. Также вечером разыграют много призов.

ГДЕ: ТРЦ «Июнь».

КОГДА: 18 августа, с 10 часов.

Группа "Браво". Фото из открытых источников.

ЧТО: Эжва будет праздновать свое 55-летие два дня, и местные жители окунутся в гущу развлечений: фестиваль воздушных шаров, концерты, игровая программа для детей, автосоревнования — это только часть праздника. Первый день празднования завершится красочным фейерверком и выступлением группы «Браво». Второй юбилейный день будет посвящен фестивалю «Технопарк».

ГДЕ: Слободская площадь, площадь на улице Славы, стадион спорткомплекса «Бумажник».

КОГДА: 18-19 августа, с 10 часов.

Киномарафон будет длиться два дня. Фото из группы "ВКонтакте"

ЧТО: Большой марафон «Кино на траве» удовлетворит всякий взыскательный вкус: в его меню есть как уже признанные зарубежные хиты, так и советская классика. Участники могут предлагать свои фильмы — для этого достаточно зайти в группу. Кинотеатр на свежем воздухе разбудит не культурный, но и обычный голод — но на этот случай организаторы предусмотрели чаепитие. Идти киномарофон будет два дня.

ГДЕ: Дом-музей И.П. Морозова.

КОГДА: 18 августа, с 20 часов.

Сыктывкарцы снова смогут потанцевать на свежем воздухе. Фото: Архив "КП"Фото: Алиса КОЗЛОВА

ЧТО: Сыктывкарцы, по традиции, смогут в это воскресенье снова потанцевать под открытым небом. На «Танцах на Театральной» вы сможете с легкостью добавить в свою жизнь ярких танцевальных красок, а помогут вам в этом приятная музыка и хорошая компания.

ГДЕ: Театральная площадь.

КОГДА: 19 августа, с 18 часов.

Выставка будет работать все выходные. Фото с сайта "Югора"

ЧТО: В четверг подвели итоги смотра лучших архитектурных проектов «Зодчество года», на котором молодые архитекторы представили более 100 работ по 11 номинациям. Полюбоваться полетом творческой мысли юных мастеров можно будет до 26 сентября. Кстати, вход на выставку бесплатный.

ГДЕ: Центр культурных инициатив "Югор".

КОГДА: 18-19 августа, с 11 часов.

ЧТО: Если любите остроумные диалоги с юмором, то вам понравится «Коми StandUp». Главное — все диалоги будут на коми языке, так что слушатели будут должны его знать.

ГДЕ: Финно-угорский этнопарк «Ыб».

КОГДА: 18 августа, с 19 часов.