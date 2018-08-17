Будет ли 22 августа выходным днём в Коми?

СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-17T11:15:57+03:00

В День празднования государственности Коми жителей столицы и гостей ожидает много интересных мероприятий

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22 августа в Коми отмечают День республики, который является официальным праздником и нерабочим днем для ее жителей. Но до 2013 года включительно этот день хотя и был праздничным, но выходным не являлся, сообщили в Госсовете Коми.

В 2014 году законодательный орган государственной власти принял закон, согласно которому День Коми - 22 августа - является нерабочим праздничным днем. То есть сотрудники бюджетных организаций получили отличную возможность отдохнуть лишний день. Интересно, что с инициативой сделать 22 августа выходным днем выступил экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер.

Согласно этому закону право не трудиться 22 августа получили работники федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, бюджетных организаций. Сотрудники коммерческих структур тоже могут отдохнуть в День рождения Коми, если такое решение примет их руководство.

Это хорошая новость, ведь в День празднования государственности Коми жителей столицы и гостей ожидает много интересных мероприятий, которые было бы грустно пропустить, сидя в рабочем кресле. Несомненно гвоздем программы празднования станет фестиваль пиротехнического искусства «Огни республики».

Полную афишу вы можете прочитать вот здесь: От ВДНХ до пиротехнического шоу: публикуем подробную программу Дня республики в Коми.