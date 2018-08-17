2018-08-17T11:51:50+03:00
Общество

Компьютеры и самогон: в Печоре магазин торгует двумя несовместимыми товарами

Местные жители уже привыкли к такой необычной рекламе
Евгений Никитин
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Фото: группа "Просто Печора" в "Вконтакте"Фото: группа "Просто Печора" в "Вконтакте"
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Предприниматели Республики Коми продолжают удивлять своих клиентов необычной рекламой. Например, у ухтинцев уже не первый год вызывает улыбку продуктовый ларек с ценниками, на которых с ошибками написаны названия товаров. Жители Печоры также не отстают. На Печорском проспекте уже не первый год открыт необычный магазин «Северные компьютеры», в котором по совместительству торгуют самогонными аппаратами. Вывеска успела стать мемом в соцсетях, а местные уже привыкли к такому "совмещению".

- Нехитрая реклама. Молодцы парни, - похвалил предпринимателей печорец Максим Измайлов.

- В былые времена страшно наказывали за самогоноварение,а сейчас свободно в продаже аппарат. Куда мир катится? – не понимает Любовь Екимова.

- Они там года три уже продаются, - заметил Андрей Лобовиков.

- Кстати, аппараты качественные и неприхотливы в использовании , - отметил качество товара Александр Перевозкин.

- Норм магазин! И продавцы адекватные! – считает Максим Вокуев.

- Хороший магазин, все что нужно: гитара, комп и самогонный аппарат, - шутит Амир Баринов.

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