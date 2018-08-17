Сам себе волонтер: мир меняют сильные духом

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-17T15:04:44+03:00

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В начале июля «Комсомолка» запустила проект «Сам себе волонтер»: это живые и честные истории о том, как добровольцы меняют жизнь к лучшему. Мы публикуем их в газете «КП в Коми» и сайте komi.kp.ru. Наша миссия показать, как круто быть неравнодушным и заразить хорошим примером остальных!

Проект «Сам себе волонтер» постепенно набирает обороты. Редакция «Комсомолки» уже получила первые отклики и порадовалась искренним инициативам читателей. Истории жителей Коми вдохновляют и заставляют задуматься: что каждый из нас может сделать для родного двора, города, края? Ведь не обязательно быть миллионером, чтобы изменять жизнь к лучшему здесь и сейчас.

Новый герой проекта, о котором вы узнаете в следующем выпуске газеты, жительница сыктывкарского микрорайона Орбита Анна Попова. Она любит свой двор и каждый день гуляет там с детьми. Но вот незадача: двор многоэтажки утопает в мусоре, а выброшенные окурки — самая скромная его часть. Анна решила: «Хватит это терпеть» и стала понемногу убирать отходы по время прогулок. Пока сыктывкарка делает это в одиночку, а свою историю она опубликовала в соцсетях с хештегом #Самсебеволонтер, благодаря которому мы о ней узнали.

Первый герой нашего проекта, о котором мы писали в одном из прошлых номеров, - житель Нижнего Чова Павел Яруков. Он не использует хештеги, потому что не сидит в соцсетях. Но он позвонил в редакцию телефону 8-904-239-39-82 и рассказал, как любит пляж в Нижнем Чове, поэтому готов его убирать. Доброволец делает это уже четыре года подряд. О скромном, но заслуживающем уважения поступке добровольца благодаря публикации узнали тысячи людей. И мы надеемся, что найдутся те, кто поддержит его начинание в других городах и поселках Коми.

Мы знаем, что таких честных историй, которые вызывают восхищение и гордость, много. Сложность в том, что добровольцы остаются в тени и не делятся своими маленькими подвигами. А это неправильно: о хороших поступках можно и нужно рассказывать, потому что дела волонтеров вдохновляют и заряжают окружающих.

Живые и честные истории о взлетах и падениях мы опубликуем на страницах «КП-Коми», на сайте komi.kp.ru и на страницах издания в соцсетях. Ждем ваши истории с хэштэгом #Самсебеволонтер до конца ноября. Каждый участник нашего проекта #Самсебеволонтер получит подарок от редакции, а также возможность заполучить единомышленников, которые тоже захотят стать «сам себе волонтерами». Вместе мы сможем показать, что для преобразования мира и помощи другим людям, достаточно небольших и ежедневных усилий.

Важно!

Чтобы вы или знакомый стал героем статьи, расскажите историю о добром поступке в соцсетях и поставьте хештег #самсебеволонтер. Она может быть опубликована «ВКонтакте», «Инстаграме» или «Фейсбуке». Вы можете поделиться с нами рассказами о подвижниках по телефону 8-904-239-39-82 или написать в сообщения группы vk.com/kp_komi. Мы также будем рады получить ваши письмам с фотографиями по адресу: 167031, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, каб. 322, проект «Сам себе волонтер».