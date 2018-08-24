Юрий Бондаренко: «Гайзеру полагалось 10% от прибыли в проектах, доля Чернова была плавающей»

СЕГОДНЯ 00:55 2018-08-24T01:01:26+03:00

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В Замоскворецком суде Москвы по «делу Гайзера» допрошен в качестве свидетеля предприниматель Юрий Бондаренко. Он до августа 2016 года считался членом предполагаемого преступного сообщества и являлся обвиняемым по уголовному делу.

Из ответов свидетеля на допросе в суде можно было узнать, что в середине 1990-х годов Бондаренко являлся одним из создателей частного охранного предприятия «Айвенго», он был знаком с Александром Зарубиным, Валерием Веселовым, Сергеем Смешным, а также Владимиром Торлоповым, который на то время был сенатором от Коми. ЧОП оказывал охранные услуги, в том числе Коми социальному банку, которым руководил Зарубин. У Бондаренко сложились деловые и дружеские отношения с Веселовым, деловые — с Зарубиным.

Бизнес по понятиям

Кроме охранного предприятия, Бондаренко занимался скупкой долгов компаний и взысканием задолженности через суд, сообщает «БНК».

В 1990-е годы Бондаренко, Веселов и Зарубин учредили холдинг ЗАО «Финансово-промышленный альянс» («ФПА»), который объединял более 100 компаний различных сфер деятельности: несколько строительных фирм, завод железобетонных изделий, 56 пассажирских компаний, занимавшихся перевозками по всей республике Коми, «СПОГАТ» (грузоперевозки), «Автоперевозчик» (автовокзалы Сыктывкара), «Комиснаб» и «Комиснаб плюс» (сдача в аренду складских помещений), «Нефтепродуктсервис» (оптовая торговля горюче-смазочными материалами), спортивно-развлекательные заведения «Релакс» и «Ренова», гостиницы «Югор» и «Сыктывкар» и многое другое. Много фирм, входивших в «ФПА», были оформлены на подставных (подконтрольных) лиц.

Зарубину принадлежали 60% акций ЗАО «ФПА», Веселову и Бондаренко — по 20%. Юрий Бондаренко был генеральным директором «ФПА».

По словам свидетеля, команду Зарубина вынудили взять «Комиавтотранс», поскольку пассажирские перевозки имеют для республиканской власти важное социальное значение. «ФПА» вложил, по словам Бондаренко, в «Комиавтотранс» около 300 млн руб.

- Были убыточные компании, которые нам навязывали. Допустим, в «Комиавтотранс» мы не хотели заходить, предприятие имело 3,3 миллиона рублей задолженности перед персоналом, - отметил свидетель.

Кому платил «ФПА»?

С Вячеславом Гайзером Бондаренко, с его слов, познакомился в 2000-е годы.

Как гендиректор «ФПА» Юрий Бондаренко каждый квартал отчитывался перед Зарубиным. Когда Зарубин покинул Коми и перебрался в Москву, Бондаренко ездил в столицу России на встречи для отчета. Встречи проходили либо в «Институте корпоративного развития», либо в ресторане Зарубина «Лос-Бандидос». На встречах часто присутствовали Валерий Веселов и Игорь Кудинов, последний отчитывался по финансово-экономической деятельности «Релакса», гостиниц «Югор» и «Сыктывкар».

Свидетель рассказал об обстоятельствах приобретения холдингом сыктывкарских молокозавода и хлебокомбината в начале 2000-х годов. Эти предприятия первоначально были приобретены совместно с группой компаний «Формат», который возглавлял Олег Жилин.

В отчетах Бондаренко для Зарубина о распределении прибыли «ФПА», кроме учредителей, значились две отдельные графы с аббревиатурами: «ЧАЛ» (по-видимому, Чернов Алексей Леонидович) и «ГВМ» (видимо, Гайзер Вячеслав Михайлович).

По словам Бондаренко, Гайзеру полагалось 10% от прибыли в проектах, где был использован его административный ресурс как министра финансов Коми. Доля Чернова была плавающей.

- Как я понимаю, Чернов сам ряд проектов финансировал, - высказал предположение Бондаренко. - Иногда возникала необходимость профинансировать какой-нибудь политический проект.

Начисления Чернову и Гайзеру производились, по словам Бондаренко, с 2003 по 2008 год. После 2008 года Бондаренко в «ФПА» уже не работал.

Два раза Бондаренко лично передавал деньги из дивидендов предприятий холдинга Гайзеру и однажды - через Веселова. В общей сложности было передано Гайзеру наличными 2 млн руб. Бондаренко передавал Гайзеру два раза по 500 тысяч рублей и один раз - один млн рублей. Бондаренко согласовывал с Зарубиным передачу денег Гайзеру.

Начисление дивидендов Алексею Чернову и Вячеславу Гайзеру свидетель мотивировал низким уровнем зарплат чиновников в сравнении с доходами топ-менеджеров крупных предприятий.

Как ломали контракты

Кроме учредителей «ФПА» Гайзера и Чернова, иногда прибылью от компаний поощрялись менеджеры проектов. В частности, в «Комиавтотрансе» был процент у Николая Шлопова.

В команду Зарубина Бондаренко включал Чернова, Гайзера, Веселова и Кудинова. По мнению Юрия Бондаренко, Павел Марущак не входил в команду Зарубина, он был, скорее, в команде Чернова. В команду Чернова, по мнению свидетеля, мог входить и Анатолий Родов.

Бондаренко не исключал, что он высказывал Зарубину идею о передаче «Фонду развития экономики Республики Коми» высокорентабельных Зеленецкой птицефабрики и Сыктывкарского ликеро-водочного завода.

- Меня интересовали эти активы. Я понимал, сколько мы сделали для региона в части возврата активов, которые были выведены предыдущим главой республики (до 2001 года - БНК). Причем эта деятельность не была оплачена. Я искал механизмы компенсации регионом финансовых потерь. Были сумасшедшие затраты, чтобы выиграть эти процессы. Там были и отступные, нужно было сломать контракты на десятки миллионов, - отметил свидетель.

Отвечая на вопрос о знакомстве с бывшим зампредом правительства Коми Константином Ромадановым, свидетель пояснил, что они знакомы с начала 2000-х годов. В то время они были конкурентами. Бондаренко скупал долги «Комиэнерго» и взыскивал их в судебном порядке. Этим же занимался и Ромаданов через свою фирму, которой руководил Александр Уманский.

- Эта фирма была единственной, которой негласно были даны такие права. Кто продавал другим права по переуступке требования, у того возникали проблемы. Для меня было большой новостью узнать, что Ромаданов оказался в нашей команде и возглавил региональную энергетическую комиссию. Один из секторов моей компетенции - рынок ценных бумаг. Зарубиным была поставлена задача покупки под ТГК-9 большого пакета акций «Комиэнерго». Я спросил Зарубина, почему Ромаданов оказался в нашей команде и сразу на такой важной должности со статусом в группе. Зарубин ответил, что был большой забалансовый пакет акций «Комиэнерго», который Ромаданов вывел в пользу группы [Зарубина]. Эти акции были очень значимы, － отметил свидетель.

По словам свидетеля, в 2007 года молокозавод и хлебокомбинат оценивались в 500 млн руб.

Провалы в памяти

Свидетель, отвечая на вопросы, которые были связаны с причинами его выхода из команды Зарубина и переезда в Москву, ссылался на 51 статью Конституции РФ, дающую право не свидетельствовать против себя, а также жаловался на память.

- Я очень извиняюсь, у меня контузия, меня взорвали в 2001 году, у меня выпадение памяти, - оправдывался Бондаренко.

По словам свидетеля, примерно в 2007 году он разошелся во взглядах по бизнесу с Зарубиным, Гайзером, Черновым и Веселовым, но на сегодня претензий ни к кому из них у него нет.

- Входили ли в состав учредителей, менеджеров, или бенефициров «ФПА»: Юрий Пичугин, Олег Нурбалюк, братья Мицковские, Ифа, Козлов, Логинов, Титов [Алексей и Владимир], Щербаков, Сергей Динар? - неожиданно спросил Алексей Чернов у свидетеля.

Свидетель ответил отрицательно.

По словам Бондаренко, в команде Зарубина никаких санкций, кроме экономических, не применялось.

Подсудимый Марущак задавал свидетелю вопросы, касающиеся средств массовой информации и участия Бондаренко в избирательных кампаниях.

Отвечая на вопрос Марущака, свидетель рассказал про газету «Негатив», в которой, по его словам, первоначально размещалось много критических материалов о Владимире Торлопове и Александре Зарубине, выставлявших их в невыгодном свете.

- Была поставлена задача купить газеты «Красное знамя» и «Негатив». Все СМИ нужно было взять под контроль. Мы эту задачу с определенной степенью эффективности выполнили. С одним СМИ мы не справились. Газеты мы контролировали и информация, дискредитирующая власть, шла уже дозировано. Сказать, с какого момента она шла уже под твоим [обращаясь к Марущаку] модераторством, я не могу, не помню, - признался свидетель.

Марущак спросил Бондаренко, в каких избирательных кампаниях он участвовал. Свидетель ответил, что в 1994 году занимался кампанией Николая Збаражского. Также сам баллотировался в депутаты в Госсовет Коми и горсовет Сыктывкара.

- Мы также помогали ряду депутатов от партии ЛДПР. У нас даже остались ключи от всех подъездов города для разноски агитационных материалов. Даже сейчас мои родственники занимаются этим: 90 тысяч рублей — хорошие деньги для Сыктывкара. Они зарабатывают, разнося информацию по различным политическим проектам, - отметил свидетель.

Марущак спросил, организацией каких СМИ занимался свидетель.

- Газеты «Мир новостей», «Сыктывкар», [агентство] Регнум. Взаимодействовал с Павлом Кочановым, Сергеем Лебедевым по ресурсу «Лав Радио». До какого-то времени я имел на них влияние. Позднее я передал это Алексею Леонидовичу [Чернову]. С Кочановым и Лебедевым было очень продуктивное взаимодействие в рамках пиар-проектов.