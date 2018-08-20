«Почему людей не спросили?»: выбор Виктора Салтыкова в качестве хедлайнера Дня города не понравился усинцам

СЕГОДНЯ 12:46 2018-08-20T12:54:51+03:00

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В Усинске День города и День нефтяника будет отмечаться три дня — 7, 8 и 9 сентября. На сайте мэрии написали, что празднование пройдет с размахом. Однако местные жители в этом не уверены: они недовольны выбором приглашенной звезды и отсутствием праздничного салюта, о чем активно пишут в соцсетях.

«Почему бы не устроить социальный опрос, кого из звезд мы хотели бы видеть», - пишут усинцы, разочарованные «звездным выбором» мэрии. Оказалось, что эстрадного исполнителя Виктора Салтыкова в Усинске мало кто знает, чем и обусловлено раздражение горожан.

- Давайте бойкот устроим, то есть не пойдем на концерт. Пусть на пустой площади поет, а администрация, может быть, задумается, почему так произошло, - написала Татьяна К.

Усинцы вспоминали, что раньше в город приглашали звезд, которые нравились всем. Например, Юлию Савичеву или группу «Ария».

К тому же, в этом году на День города в Усинске не будет праздничного салюта, а горожане до последнего надеялись, что увидят фейерверк. Зато мероприятия в честь Дня города и в честь Дня нефтяников будут идти целых три дня: в программе открытие обновленной доски почета, турнир по мини-футболу, арт-фестиваль «Окно в 80-е и 90-е» и многое другое.