2018-08-20T14:23:28+03:00
Общество

«Зачем перерыли?»: жители Орбиты недовольны ремонтом тротуара по улице Петрозаводской

Бетонное основание тротуара с честью продержалось 50 лет, и это далеко не предел, пишут люди в группе «Орбита против»
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из группы «Орбита против строительства»Фото из группы «Орбита против строительства»
Изменить размер текста:

Тротуары по улице Петрозаводской около ТЦ «Народный» как будто пережили бомбежку. В рамках текущего ремонта дорог там сняли старый асфальт, чтобы положить новый. Но местные жители этим недовольны. Бетонное основание тротуара с честью продержалось 50 лет, и это далеко не предел, пишут люди в группе «Орбита против».

Ремонтировать тротуар и дорогу по улице Петрозаводской начали еще в начале августа, сообщают в пресс-службе мэрии. Дело в том, что старый тротуар оставлял желать лучшего, поэтому к ремонту в этом году решили подойти комплексно, то есть отремонтировать и дорогу, и тротуар. Кроме того, будет устроено уличное освещение, которого раньше на этом участке не было. Все это проходит в рамках текущего ремонта дорог.

- Работы планируется завершить до начала сентября,- рассказали в управлении информации администрации Сыктывкара.

Но, между тем, жители недовольны грядущими переменами. По их словам, старый тротуар мог пережить землетрясение:

- Бетонное основание тротуара было неплохим. Оно продержалось около 50 лет! Его толщина составляла почти 25 сантиметров, тротуар мог выдержать любую нагрузку. Как нам сообщили работники подрядной организации, слой из бетона заменят на 10-15 сантиметрами слоя щебенки. Ну, а сверху положат всего 5 сантиметров асфальта, - пишут активисты движения «Орбита против».

К слову сказать, активист движения Станислав Штралер проезжал мимо места ремонта сегодня, 20 августа. Он заметил, что асфальт кладут прямо в лужи под проливным дождем:

Спрашивается, долго ли пролежит такой асфальт? - вопрошает активист.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
20 школ в Коми уличили в необъективности оценки знаний
Зам.руководителя Корткеросского района Артеев останется в СИЗО до 30 сентября
В Коми циклоны принесут прохладу и дожди
В Ухте водителя оштрафовали за то, что в его автобусе упала пенсионерка
В Усинске столкнулись Mercedes и Lada: пострадали парень и девушка
В Сыктывкаре 10 дней будут отключать горячую воду
У двух ухтинцев украли деньги на «Авито»
Погода в Коми в воскресенье: на севере до 17 градусов, на юге – до 24
Сыктывкарцы лишились денег, заказав на "Авито" железобетонные плиты и осциллоскоп
В сыктывкарской колонии "расцвели" искусственные розы и установлена буровая вышка
В Сыктывкаре исправили ситуацию с ларьком, "припаркованным" на стоянке для инвалидов
На Первом канале покажут, как играют на гармони жители Коми
Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова
В Воркуте засветилась "67 параллель"
В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы