«Зачем перерыли?»: жители Орбиты недовольны ремонтом тротуара по улице Петрозаводской

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-20T14:23:28+03:00

Бетонное основание тротуара с честью продержалось 50 лет, и это далеко не предел, пишут люди в группе «Орбита против»

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Тротуары по улице Петрозаводской около ТЦ «Народный» как будто пережили бомбежку. В рамках текущего ремонта дорог там сняли старый асфальт, чтобы положить новый. Но местные жители этим недовольны. Бетонное основание тротуара с честью продержалось 50 лет, и это далеко не предел, пишут люди в группе «Орбита против».

Ремонтировать тротуар и дорогу по улице Петрозаводской начали еще в начале августа, сообщают в пресс-службе мэрии. Дело в том, что старый тротуар оставлял желать лучшего, поэтому к ремонту в этом году решили подойти комплексно, то есть отремонтировать и дорогу, и тротуар. Кроме того, будет устроено уличное освещение, которого раньше на этом участке не было. Все это проходит в рамках текущего ремонта дорог.

- Работы планируется завершить до начала сентября,- рассказали в управлении информации администрации Сыктывкара.

Но, между тем, жители недовольны грядущими переменами. По их словам, старый тротуар мог пережить землетрясение:

- Бетонное основание тротуара было неплохим. Оно продержалось около 50 лет! Его толщина составляла почти 25 сантиметров, тротуар мог выдержать любую нагрузку. Как нам сообщили работники подрядной организации, слой из бетона заменят на 10-15 сантиметрами слоя щебенки. Ну, а сверху положат всего 5 сантиметров асфальта, - пишут активисты движения «Орбита против».

К слову сказать, активист движения Станислав Штралер проезжал мимо места ремонта сегодня, 20 августа. Он заметил, что асфальт кладут прямо в лужи под проливным дождем:

Спрашивается, долго ли пролежит такой асфальт? - вопрошает активист.