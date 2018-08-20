«Ростелеком» в Коми выступил техническим партнером выставки «Достояние Севера»

СЕГОДНЯ 19:09 2018-08-20T19:32:02+03:00

Компания предоставила организаторам доступ в интернет по технологии Wi-Fi для трансляции выставки, работы участников-экспонентов и журналистов.

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«Ростелеком» в Коми стал техническим партнером выставки достижений и возможностей отраслей народного хозяйства региона «Достояние Севера» (Коми ВДНХ). Уже традиционная Коми ВДНХ состоялась 18 августа, в канун 97-ой годовщины государственности республики.

Компания предоставила организаторам доступ в интернет по технологии Wi-Fi для трансляции выставки, работы участников-экспонентов и журналистов. Связисты установили две точки доступа, обеспечивающих скорость до 100 Мбит/с. С такой же пропускной способностью был организован канал для организации интернет и телевещания.

«Ростелеком» показал не только достижения предприятий региона, но и свои возможности. Региональный филиал представил широкий спектр услуг и сервисов. Посетители прямо на выставке могли подключить мобильную связь, «Интерактивное телевидение», широкополосный доступ в интернет.

С помощью системы «Умный дом» можно круглосуточно и в режиме реального времени следить за происходящим в доме, оперативно получать информацию о возникновении нештатных ситуаций.

Центром внимания экспозиции «Ростелекома» стал демонстрационный стенд продукта «Умный дом». С помощью этой интеллектуальной системы можно круглосуточно и в режиме реального времени следить за происходящим в доме, оперативно получать информацию о возникновении нештатных ситуаций. Датчики дыма, протечки воды, открытия двери, движения моментально сообщат человеку об инцидентах: на телефон придет уведомление.

«Стало хорошей традицией отмечать день рождения родного края выставкой достижений народного хозяйства. На Коми ВДНХ представлены компании, чья деятельность составляет основу экономики региона, способствуют повышению уровня жизни и укреплению инвестиционной привлекательности Республики Коми. Сегодня «Ростелеком» можем предложить жителям региона весь спектр телекоммуникационных услуг, а деловому сообществу любое IT-решение для роста эффективности и безопасности управления предприятием», – отметил директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев.

«Ростелеком» показал не только достижения предприятий региона, но и свои возможности.

Организатор ВДНХ в Коми – Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Коми совместно с Торгово-промышленной палатой республики. Цели и задачи выставки – раскрытие ресурсного, промышленного, научного, экономического потенциала и перспектив развития региона; формирование конкурентоспособного инвестиционного климата; привлечение инвесторов, потребителей для реализации проектов, товаров, работ, услуг, произведенных на территории республики.