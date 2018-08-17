В Воркуте сгорело одно из старейших деревянных зданий Заполярья

СЕГОДНЯ 13:49 2018-08-17T14:44:54+03:00

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В Воркуте сгорело самое старое деревянное здание города, которое построили еще в 1946 году. В последние годы в нем располагался байкерский клуб, но уже несколько лет здание пустовало. Жители огорчены, что артефакты прошлого покидают город из-за хулиганских прихотей поджигателей. Об этом они пишут они в соцсетях.

Старинный дом на пересечение улиц Комсомольской и Шахтной в Воркуте спалили поздним вечером вчера, 16 августа. Смотреть, как полыхает здание, пришли зеваки со всей округи. И не мудрено, ведь по мнению многих этот дом - настоящая историческая ценность. Дело в том, что здание было самым старым деревянным домом Воркуты, в котором долгие годы располагался хозяйственный магазин. Затем в старинный дом переехали местные байкеры, и жители округи стали ассоциировать бывший хозмагазин с шумным и опасным местом: «Язык не поворачивается сказать, что он прелставляет историческую ценность», - считают другие.

- Здание было большим мусорным баком, а тут вдруг стало исторической ценностью. Для жителей соседних домов - это конец эпохи, а именно эпохи пьяных орущих толп и сборища маргиналов. Остаётся лишь порадоваться за людей, - пишет Сергей Краснов.

Коллаж: Александр Кочержук

По какой причине сгорело старое здание, неизвестно. Однако между воркутинцами ходят слухи, что бывший байкерский клуб спалили специально, чтобы очистить территорию. «Это проще. К тому же разбирать здание не надо», - считают они.

Как рассказали в пресс-служба ГУ МЧС России по Коми, этот пожар не нашел отражения в сводке происшествий за минувшие сутки. Может быть дело в том, что возгорание в нежилом здании не классифицируется, как пожар, так как не носит материального ущерба.