2018-08-17T16:25:46+03:00
Общество

«Ростелеком» предоставляет высокие скорости малому бизнесу

Клиентов привлекают те компании, где в ожидании оказания услуг они могут бесплатно подключиться к интернету, поработать или посмотреть любимый фильм.
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Новая услуга легко масштабируется под задачи бизнеса: при необходимости пропускная способность каналов связи может быть значительно увеличена в считанные минуты.Новая услуга легко масштабируется под задачи бизнеса: при необходимости пропускная способность каналов связи может быть значительно увеличена в считанные минуты.
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«Ростелеком» запустил новую тарифную линейку «Скорость», разработанную специально для малого и среднего бизнеса.

Благодаря собственной, самой крупной в России оптоволоконной сети, компания смогла предложить невысокие тарифы на высокоскоростной интернет.

Запуск высокоскоростной тарифной линейки «Скорость» стал ответом на требования рынка. Еще недавно малым и средним компаниям было достаточно средней скорости интернета для успешного ведения бизнеса, однако современные клиентоориентированные сервисы требуют высокоскоростного доступа. К примеру, быстрый интернет необходим для подключения ТВ в зале ожидания, организации удаленных рабочих мест, подключения «Виртуальной АТС» или «Управляемого Wi-Fi». По новому тарифу гарантированная скорость – до 100 Мбит/c.

«Для эффективного бизнеса сегодня нужен высокоскоростной интернет, а небольшим компаниям важно, чтобы услуга была еще и доступной, – говорит Сергей Таболин, директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком». – Уже больше года мы делаем все, чтобы повысить качество передачи данных, надежность и отказоустойчивость сетей: меняем оборудование, совершенствуем инфраструктуру. Благодаря этому мы можем предложить бизнесу стабильно высокую скорость по выгодным тарифам».

«Ростелеком» публично показывает цены на услуги бизнес-сегменту. Это наш краеугольный принцип ценообразования – мы готовы к открытому диалогу с нашими клиентами», – добавляет Сергей Таболин.

С тарифной линейкой «Скорость» клиенты «Ростелекома» могут быстро подключать дополнительные сервисы, которые дают конкурентные преимущества: посетителей привлекают компании, где в ожидании оказания услуг можно бесплатно подключиться к интернету, поработать или посмотреть любимый фильм.

Кроме того, высокоскоростной интернет позволяет компаниям малого и среднего бизнеса подключать такие облачные сервисы «Ростелекома», как: «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «СМС-Реклама», «Интерактивное ТВ». Использование облачных решений позволяет небольшим компаниям получать качественные телекоммуникационные услуги от национального оператора связи, при этом экономить на создании и поддержании собственной инфраструктуры и направлять средства на развитие основного бизнеса.

Интернет «Ростелекома» для малого и среднего бизнеса – это ключ к цифровым сервисам. Услуга легко масштабируется под задачи бизнеса: при необходимости пропускная способность каналов связи может быть значительно увеличена в считанные минуты. Для всех клиентов тарифной линейки «Скорость» реализована круглосуточная техническая поддержка и мониторинг качества услуги в формате 24/7.

Ознакомиться с ценами на тарифы «Скорость» можно на сайте «Ростелекома», они различаются в зависимости от региона оказания услуги. Тарифные планы новой линейки доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

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