В Эжве начали отмечать юбилей района
В Эжве состоялось торжественное открытие праздника, посвященного 55-летию микрорайона. Ровно в полдень на Слободской площади собрались местные танцевальные коллективы, официальные лица и жители Эжвы.
Открытие прошло на Слободской площадиФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Гуляния начались с массового театрализованного представления, которое открыл завораживающий танец девушек в белоснежных одеяниях и впечатляющей красоты головных уборах. Под спокойную музыку артистки медленно и плавно продемонстрировали зрителям свое мастерство танца и настроили публику на дальнейшие номера.
Молодежные коллективы зажгли публику своими танцамиФото: Ольга СОЛОВЕЙ
После этого на площади появилась группа молодых танцоров.
18.08.2018. Юбилей Эжвы.
Артисты выступали под хиты советской эстрадыФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Под многочисленные хиты советской эстрады они «расшевелили» зрителей, которые начались аплодировать и пританцовывать, поддерживая юные дарования.
Молодежные коллективы зажгли публику своими танцамиФото: Ольга СОЛОВЕЙ
После культурной программы на Слободскую площади пригласили ветеранов труда района, которые «поднимали» Эжву и, по словам ведущее мероприятия, превратили ее из обычного поселка в ведущий и развивающийся район республики.
18.08.2018. Эжва празднует 55-летие.
На празднике чествовали ветеранов трудаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Поздравили жителей и руководитель администрации Эжвинского района Александр Калинин, мэр Сыктывкара Валерий Козлов, председатель Совета Сыктывкара Анна Дю.
18.08.2018. Молодежь поздравляет Эжву с днем рождения.
На празднике чествовали ветеранов труда Эжвинского районаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
- Сегодня хороший повод сказать, что в Эжве замечательная атмосфера. Люди и все, что десь сегодня есть - это благодаря нашим с вами ветеранам. Спасибо всем тем, кто раньше трудился на территории Эжвы и кто сегодня работает. Это ваша заслуга, что сегодня Эжва красивая, замечательная, наша, родная, - обратился к присутствующим Александр Калинин.
Валерий Козлов, Анна Дю и Александр Калинин разрезали красную ленточку, дав старт народным гуляниям
После этого они вместе разрезали ленточку, тем самым дав символический старт празднику.
Юбилей начали праздновать на Слободской площадиФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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