2018-08-18T14:28:19+03:00
Общество

В Эжве начали отмечать юбилей района

Торжественное открытие праздника прошло на Слободской площади
Ольга СОЛОВЕЙ
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В Эжве начали праздновать юбилей районаВ Эжве начали праздновать юбилей районаФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В Эжве состоялось торжественное открытие праздника, посвященного 55-летию микрорайона. Ровно в полдень на Слободской площади собрались местные танцевальные коллективы, официальные лица и жители Эжвы.

Открытие прошло на Слободской площади Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Открытие прошло на Слободской площадиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Гуляния начались с массового театрализованного представления, которое открыл завораживающий танец девушек в белоснежных одеяниях и впечатляющей красоты головных уборах. Под спокойную музыку артистки медленно и плавно продемонстрировали зрителям свое мастерство танца и настроили публику на дальнейшие номера.

Молодежные коллективы зажгли публику своими танцами Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Молодежные коллективы зажгли публику своими танцамиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

После этого на площади появилась группа молодых танцоров.

18.08.2018. Юбилей Эжвы.

Артисты выступали под хиты советской эстрады Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Артисты выступали под хиты советской эстрадыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Под многочисленные хиты советской эстрады они «расшевелили» зрителей, которые начались аплодировать и пританцовывать, поддерживая юные дарования.

Молодежные коллективы зажгли публику своими танцами Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Молодежные коллективы зажгли публику своими танцамиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

После культурной программы на Слободскую площади пригласили ветеранов труда района, которые «поднимали» Эжву и, по словам ведущее мероприятия, превратили ее из обычного поселка в ведущий и развивающийся район республики.

18.08.2018. Эжва празднует 55-летие.

На празднике чествовали ветеранов труда Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

На празднике чествовали ветеранов трудаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Поздравили жителей и руководитель администрации Эжвинского района Александр Калинин, мэр Сыктывкара Валерий Козлов, председатель Совета Сыктывкара Анна Дю.

18.08.2018. Молодежь поздравляет Эжву с днем рождения.

На празднике чествовали ветеранов труда Эжвинского района Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

На празднике чествовали ветеранов труда Эжвинского районаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Сегодня хороший повод сказать, что в Эжве замечательная атмосфера. Люди и все, что десь сегодня есть - это благодаря нашим с вами ветеранам. Спасибо всем тем, кто раньше трудился на территории Эжвы и кто сегодня работает. Это ваша заслуга, что сегодня Эжва красивая, замечательная, наша, родная, - обратился к присутствующим Александр Калинин.

Валерий Козлов, Анна Дю и Александр Калинин разрезали красную ленточку, дав старт народным гуляниям

Валерий Козлов, Анна Дю и Александр Калинин разрезали красную ленточку, дав старт народным гуляниям

После этого они вместе разрезали ленточку, тем самым дав символический старт празднику.

Юбилей начали праздновать на Слободской площади Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Юбилей начали праздновать на Слободской площадиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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