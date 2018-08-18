Фоторепортаж: Эжва празднует 55-летие

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-18T15:28:30+03:00

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В эти выходные, 18 и 19 августа, Эжва празднует свое 55-летие. Отмечать круглую дату начали уже сегодня.

Праздник открыл парад воздушных шаров, который прошел на площади по улице Славы. Несмотря на то, что желающих было не так уж и много, участники шествия продемонстрировали эжвинцам всю свою фантазию и изобретательность.

Открыл праздник парад воздушных шаровФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кто-то сделал из шаров шляпу, а кто-то целого коня. Однако больше всех зрителей поразил ангел, который и выиграл главный приз.

Больше всего зрителям запомнился ангелФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Не проходили гости праздника и мимо скульптуры дракона, которая появилась в районе буквально на днях. Прохожие то и дело делали сэлфи и позировали на фоне металлической конструкции.

Массовые гуляния начались с самого утраФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Порадовал эжвинцев и литературно-театральный музей им. Н. Дьяконова. Сейчас в нем проходит выставка, посвященная советскому мультфильму «Вовка в Тридевятом царстве». Работники учреждения решили присоединиться к всеобщим гуляниям и установили некоторые декорации прямо на улице, чтобы прохожие смогли сфотографироваться в образе царя, который безрезультатно пытался покрасить забор в своем королевстве.

В литературно-театральном музей им. Н. Дьяконова можно было почувствовать себя царемФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Но не стоит забывать, что праздник в Эжве только начинается. Сегодня в 17:00 Слободская площадь превратится в «Город мастеров». Здесь специалисты различных предприятий на некоторое время поменяются профессиями — сварщики переквалифицируются, например, во флористов, а повара в инженеров. К участию приглашают всех желающих — необходимо лишь собрать две команды — участников и болельщиков. В финале выберут самого умелого мастера.

Участники проявили всю свою фантазиюФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В 18.30 на стадионе «Бумажник» начнется вечерняя программа. Откроет юбилейный вечер известная сыктывкарская кавер-группа «Олд Скул Коми». Зажигательные ритмы любимых хитов «разогреют» зрителей перед выступлением главных гостей — группы «Браво». Завершится праздник салютом в 22 часа.

Каждый участник парада получил призФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Второй день праздника будет посвящен технике. На стадионе «Бумажник» под аккомпанемент молодых артистов развернется технопарк. Здесь можно будет познакомиться с новинками автопрома, увидеть ретро автомобили, специализированную технику, приобрести запчасти для своего «железного коня». Байкеры из клуба «Полярные волки» и квадроциклисты посоревнуются в мотоджимхане. Автолюбители смогут снова «сдать на права» и проверить знание ПДД.

Праздник будет продолжаться два дняФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Также гостей ждут соревнования по фигурному вождению авто и конкурс автозвука. В небо по традиции взмоют дроны, которые пройдут собственную трассу. А пилоты радиоуправляемой техники покажут «чудеса на виражах».

Самые маленькие гости праздника с удовольствием наносят себе временные "татуировки"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ