2018-08-19T10:29:44+03:00
Общество

В Сыктывкаре выступила группа «Браво»

Анастасия МАШКАЛЕВА
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Солист Роберт Ленц исполнил лучшие композиции группыСолист Роберт Ленц исполнил лучшие композиции группыФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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На юбилее Эжвинского района Сыктывкара выступила знаменитая группа «Браво». В течение часа под одобрительный рев зрительских трибун они исполнили свои лучшие песни. Мы побывали на концерте и принесли вам фоторепортаж.

За полтора часа до выступления состоялась пресс-конференция с участниками группы «Браво». Музыканты почти полчаса минут отвечали на вопросы журналистов. Беседа получилась дружеской и простой, поэтому артистов не хотели отпускать. Вначале по их попросили произнести мини-скороговорку «Сыктывкарцы и сыктывкарочки из Сыктывкара». Правда рискнул ее повторить только один участник группы, но получилось у него это отлично.

По словам артистов, они не помнят были или нет, когда-либо в Сыктывкаре, но наш город показался артистам родным и уютным. Они разместились в «Свечке», из которой открывается прекрасный вид на Сысолу и лес.

По словам музыкантов, Сыктывкар - это очень уютный город Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

По словам музыкантов, Сыктывкар - это очень уютный городФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Я пошел гулять на набережную, безумно понравилась. Фотографировал, фотографировал и сразу отправлял снимки друзьям со словами, что вот прекрасная северная природа, - отметил саксофонист группы Олег Кудрявцев.

Артисты отвечали на все вопросы: они рассказали о своих нескромных технических райдерах и скромных бытовых, о хобби и детях, которые идут по стопам отцов, о своих песнях, которые никогда не набьют оскомину, потому что это их «чада».

Перед выступлением артисты честно ответили на все вопрсоы журналистов Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Перед выступлением артисты честно ответили на все вопрсоы журналистовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

По словам музыкантов, самое главное – это контакт со зрителем, их отклик, их энергия. Поэтому чем меньше расстояние между артистами и зрителями – тем лучше. Полную версию пресс-подхода вы можете увидеть в нашей трансляции.

Музыканты творили на сцене невероятное Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Музыканты творили на сцене невероятноеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Затем артисты ушли готовится к выступлению. Спустя час они подъехали к сцене на стадионе «Бумажник» на микроавтобусе и сразу после приветственных слов руководителей Сыктывкара вышли на сцену. Они сразу окунули горожан в атмосферу 60-х с помощью знаменитого хита «Любите девушки простых романтиков». Затем последовала весёлая композиция «Хэй, город, хэй», знаменитая песня «Ветер знает», мелодичная и задумчивая «Жар-Птица». Быстрые и веселые композиции сменяли медленные и романтичные, поэтому общая картина выступления получилась очень гармоничной.

Артисты зажигали своей энергией всех и каждого Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Артисты зажигали своей энергией всех и каждогоФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Во вторые полчаса выступления зрители услышали признанные хиты «Вася», «Московский бит», «Оранжевый галстук», «Если бы на Марсе». Особенно горожанам понравилась песня «Московский бит», ведь там есть знаменитая строчка - «Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Тула и Сыктывкар, Ялта и Краснодар».

Роберт Ленц исполнил самые знаменитые хиты группы Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Роберт Ленц исполнил самые знаменитые хиты группыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Надо отметить, что молодые музыканты группы Алексей Алексеев, Олег Кудрявцев, Дмитрий Лазарев зажигали на сцене так, что, смотря на них, тоже хотелось пуститься в пляс. Они танцевали, кружились, прыгали, дурачились и поднимали настроение каждому.

Концерт получился очень динамичным Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Концерт получился очень динамичнымФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Песню «Дорога в облака» солист группы Роберт Ленц пытался исполнить вместе со зрителями, но сначала они стушевались и не стали повторять за артистом. Поэтому музыканту пришлось прервать песню и начать ее с начала. Со второго дубля сыктывкарцы отлично справились с задачей и уверено подпевали: «Но ты сказала мне: «Это мечты, и ничего в них нет». Вот и все, что сказала мне ты».

В течении часа артисты поздравляли Эжву с 55-летием Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В течении часа артисты поздравляли Эжву с 55-летиемФото: Наталия БЕШКАРЕВА

На десерт группа «Браво» оставили одну из самых знаменитых песен «Этот город», который стал итогом часового выступления звезд. После того, как артисты покинули сцену, выступили юные эжвинцы со светящимися шариками в руках. Получилась световая инсталляция под красивую музыку. Затем дали старт праздничному салюту, который «полыхал» над головами зрителей не менее шести минут.

Салют был феерически красив Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Салют был феерически красивФото: Наталия БЕШКАРЕВА

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