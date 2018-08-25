2018-08-25T07:46:20+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре девушка украла деньги из банкомата [ВИДЕО]

Мужчина забыл в лотке банкомата 12 тысяча, а горожанка взяла их себе
Алиса КОЗЛОВА
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Кража денег из банкомата.Сыктывкарец забыл 12 тысяч рублей в лотке банкомата. Девушка, увидев деньги, решила присвоить их себе.

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В Сыктывкаре в полицию обратился житель Эжвы с сообщением, что забыл в банковском терминале деньги с размере 12 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции была изъята запись с камер видеонаблюдения. После просмотра выяснилось, что денежными средствами завладела девушка, вошедшая в банк вслед за потерпевшим. Сыктывкарка была в сопровождении знакомого. Тот, заметив деньги в лотке для выдачи купюр банковского терминала, сказал об этом спутнице. Однако вместо того, чтобы вернуть их работникам финансового учреждения, она присвоила деньги себе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ей оказалась 32-летняя сыктывкарка, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранителей. Похищенные денежные средства она потратила. Возбуждено уголовное дело.

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