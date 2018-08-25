Лето завершится неустойчивой погодой

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-25T10:47:07+03:00

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За прошедшие дни августа средняя температура от Печоры до Воркуты соответствовала норме, на остальной территории — превышала ее в среднем на 1С. В северных районах осадков выпало на уровне средних многолетних значений, в Воркутинском районе на 30% больше. В южных районах распределение осадков неравномерное. Меньше половины месячной нормы осадков зафиксировано в Троицко-Печорском районе. На остальной территории — 60-80% от месячной нормы.

Ожидается, что заключительная неделя августа порадует теплой и относительно сухой погодой, хотя температурный фон будет неустойчивый. В понедельник тенденция повышения температуры воздуха продолжится. В большинстве районов ожидается 23...25С, 18...20С — в Заполярье. Но уже во вторник холодный атмосферный фронт, который переместится с северо-запада на юго-восток, принесет короткие дожди и небольшое похолодание, градусов на 5С. С середины недели территория вновь попадет под влияние антициклона с юго-запада.

Дождей не ожидается. Температура воздуха по ночам будет понижаться до 3...8С, днем повышаться до 15...20С. И только в Заполярье прогнозируется холоднее и с дождями. Днем там ожидается от 8С до 13С, в ночные часы температура будет близка к нулевой отметке.

Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.