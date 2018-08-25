В воркутинские квартиры пришло тепло

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-25T14:44:00+03:00

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ООО «Воркутинские ТЭЦ» заблаговременно провело необходимые мероприятия на всех энергообъектах. Уже 24 августа оборудование ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ЦВК, обеспечивающее подготовку и циркуляцию теплоносителя, находилось в работе, производился постепенный подъем температуры сетевой воды. По состоянию на 0:00 часов 25 августа ВТЭЦ обеспечивали отпуск теплоносителя в полном соответствии с температурным графиком.

Энергетики работают в постоянном взаимодействии с муниципальным предприятием, обслуживающим квартальные трубопроводы, а также управляющими компаниями, ответственными за подачу теплоносителя непосредственно в здания.

В межотопительный период, с 26 июня по 25 августа, специалистами Воркутинских ТЭЦ проведены гидравлические испытания и ремонт магистральных трубопроводов, выполнена замена теплоизоляции на участке протяженностью 540 м и реконструкция 600 м сети с заменой скользящих опор. Ремонтная кампания на всех теплоисточниках идет в соответствии с годовым планом. На ТЭЦ-1 выполнен капитальный ремонт 2 котлоагрегатов и одной турбины, еще 6 единиц основного оборудования прошли текущий ремонт. На ТЭЦ-2 капитальный и текущий ремонт завершены на 5 турбоагрегатах и 4 турбинах. До конца года будут выполнены еще 3 ремонта, включая капитальный. Значительный объем работ по реконструкции производится на гидротехнических сооружениях ТЭЦ-2; повсеместно идет обновление зданий и сооружений, вспомогательного оборудования.

На Центральной водогрейной котельной Воркуты с начала августа продолжаются пусконаладочные работы на шести котлоагрегатах, оснащенных новыми газомазутными системами сжигания топлива. Пусконаладка выполняется на мазуте. После того, как к ЦВК будет подведен природный газ, аналогичные мероприятия пройдут на новом виде топлива.

- Мы идем в графике и продолжаем готовить к переводу на газ не только ЦВК, но и ТЭЦ-2, – отметил директор Коми филиала «Т Плюс» Олег Грошев. – При всем своем масштабе реконструкция не оказывает никакого негативного влияния на сроки и качество подготовки к ОЗП. Мы в полном объеме выполняем свои обязательства и сделаем все, чтобы пройти предстоящую зиму так же, как предыдущие – без аварий и сбоев, обеспечив надежное энергоснабжение потребителей Заполярья.