2018-08-25T16:24:19+03:00
Общество

Фотографа Максима Филипьева вдохновляет красота Коми Края

В проекте "Меняем город вместе" появился новый участник
Алиса КОЗЛОВА
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Естественная красота природы - источник вдохновения для Максима Филипьева.Естественная красота природы - источник вдохновения для Максима Филипьева.Фото: Предоставлено героем публикации
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В волонтерском проекте "Меняем город к лучшему" появился еще один участник - 36-летний сыктывкарец Максим Филипьев. Для народной фотовыставки "КП в Коми" фотограф прислал подборку красивейших пейзажей, которые он запечатлел на свою камеру в самых разных уголках республики.

- Фотография - мое хобби, я снимаю уже несколько лет, но посление три года мне удалось выйти на профессиональный уровень съемки. Меня очень увлекает процесс фотосъемки, я занимаюсь фотографией для души, получая от этого большое удовольствие, - рассказал о себе Максим Филипьев.

Сыктывкар ночью восхитителен. Фото: Максим Филипьев Фото: Предоставлено героем публикации

Сыктывкар ночью восхитителен. Фото: Максим ФилипьевФото: Предоставлено героем публикации

Фотокамера - неизменная спутница нашего героя в рабочих поездках и путешествиях. Естественная красота природы является для него неиссякаемым источником вдохновения, поэтому в его коллекции снимков доминируют пейзажи. На первом месте - Республика Коми.

- Наша родина богата своей необычайно красивой природой. Мне нравится фотографировать живописные уголки природы, могучие леса и многоводные реки, деревеньки с их самобытной архитектурой - все это радует глаз, - объяснил выбор жанра Максим Филипьев.

Звездное небо над дорогой в село Ыб. Фото: Максим Филипьев Фото: Предоставлено героем публикации

Звездное небо над дорогой в село Ыб. Фото: Максим ФилипьевФото: Предоставлено героем публикации

Наш герой также с большим удовольствием снимает портреты, стараясь через фотографию показать уникальную красоту человека и его отразить особенность его характера.

Как и любой творческий человек Максим Филипьев очень самокритичен и считает, что в своем ремесле необходимо постоянно самосовершенствоваться.

- Известные фотографы утверждают, что первые 10 тысяч снимков - самые худшие. Поэтому я стараюсь с каждым днем повышать свой уровень профессионализма, - заявил наш герой.

Ульяновский монастырь - тихий уголок душевного тепла и покоя. Фото: Максим Филипьев Фото: Предоставлено героем публикации

Ульяновский монастырь - тихий уголок душевного тепла и покоя. Фото: Максим ФилипьевФото: Предоставлено героем публикации

Напоминаем, что волонтерский проект "Меняем город вместе" продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем снимки, посвященные Республике Коми: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" ждет ваши письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте" и готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29

Сумерки на берегу Сысолы - многие даже не замечают этой красоты. Фото: Максим Филипьев Фото: vk.com

Сумерки на берегу Сысолы - многие даже не замечают этой красоты. Фото: Максим ФилипьевФото: vk.com

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