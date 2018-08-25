2018-08-25T21:28:55+03:00
Звезды

"Ночь кино" в Сыктывкаре: зритель патриотично голосует за русских героев - сказочных и настоящих

В "Октябре" прошел бесплатный показ фильмов "Последний богатырь", "Рубеж" и "Танки"
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
В столице Коми уже в третий раз проходит "Ночь кино". Фото: группа АУ РК "Комикино" в соцсети "Вконтакте"В столице Коми уже в третий раз проходит "Ночь кино". Фото: группа АУ РК "Комикино" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня вечером столица Коми влилась в грандиозную всероссийскую акцию "Ночь кино", предполагающую бесплатный просмотр популярнейших отечественных кинолент. География кинопоказов включает 3 тысячи площадок по стране. А в Сыктывкаре уже стало традицией приглашать зрителей на фильмы в центр досуга и кино "Октябрь".

У самого входа в "Октябрь" зрителям раздавали шарики клоуны-мимы Фото: Алиса КОЗЛОВА

У самого входа в "Октябрь" зрителям раздавали шарики клоуны-мимыФото: Алиса КОЗЛОВА

Афиша киноакции составлялась путем онлайн-голосования, охватившего всю Россию. Зрители сами выбирали фильмы из обширного списка киноработ российских режиссеров. Голосование шло на сайте Фонда кино и министерства культуры России. В этом году убедительную победу одержали три картины - это диснеевское фэнтези по мотивам русских сказок "Последний богатырь", военная фантастика "Рубеж" и киноповесть "Танки". Все фильмы объединены патриотической тематикой и это уже становится тенденцией.

- В прошлом году у нас был аншлаг на фильме "Время первых", то есть зрителей заинтересовал патриотический фильм, рассказывающий о русских космонавтах, об их героической работе на орбите Земли. Вот и сейчас мы отмечаем высокий спрос на фильмы, которые вызывают гордость за Родину, за россиян, - заявила "КП в Коми" директор "Октября" Илина Мирошниченко.

Театр "Фантастическая реальность" вновь оправдал свое название фееричным перфомансом. Фото: группа АУ РК "Комикино" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Театр "Фантастическая реальность" вновь оправдал свое название фееричным перфомансом. Фото: группа АУ РК "Комикино" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Кинопоказ предваряла развлекатальная программа с интерактивными площадками, позволившая гостям погрузиться в увлекательный мир кино. У самого входа клоуны-мимы раздавали горожанам воздушные шарики, для всех желающих действовала фотозона с брендом "Ночь кино - 2018". Ну а в самом центре "Октябрь" был представлен широкий спектр кинотехники прошлого века: от простенького проектора для диафильмов до профессиональных киноаппаратов с 8-миллиметровой пленкой. На отдельной площадке для юных зрителей был организован показ мульфильма "Ну, погоди!" и стенды для рисования песком. На неспешный досуг гостей настраивала лирическая музыка из советских кинофильмов в исполнении скрипача Антона Платова. Апофеозом программы стал фееричный перфоманс, представленный артистами театра "Фантастическая реальность".

Галина Данщикова хорошо помнит времена, когда фильмы шли при полных залах Фото: Алиса КОЗЛОВА

Галина Данщикова хорошо помнит времена, когда фильмы шли при полных залахФото: Алиса КОЗЛОВА

Среди гостей "Ночи кино" были ветераны региональной киноотрасли - работники советских кинотеатров. В частности, Галина Данщикова, проработавшая 41 год методистом по кино.

- Я отвечала за репертуар в кинотеатрах и хорошу помню те времена, когда билеты на премьеры было не достать. В 1984 году фильм "Не могу сказать прощай" шел при полном зале, на фильме "Чучело", премьера которого состоялась в 1983 году, плакали даже мужчины, - поделилась воспоминаниями Галина Данщикова.

Сегодняшняя "Ночь кино" вызвала большой интерес у сыктывкарцев. Хотя сами кинофильмы вряд ли заставят прослезиться мужскую аудиторию, но уж точно напомнят о героизме русского народа - сказочном и настоящем.

Отметим, что к всероссийской культурной акции присоединились Ухта, Печора, Сосногорск, Емва, Микунь, Вуктыл, Визинга, Ижма, Объячево, Усть-Вымь и Койгородок.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вдова Еременко-старшего: Николай не поддался современному культу вещизма
Народная артистка Беларуси Галина Орлова трепетно хранит память о муже и сыне. Она рассказала о главном таланте актера, о том, каким был самый важный праздник в семье и о клубе театральных рыбаков
День рождения Чебурашки: Национальный символ, найденный в апельсинах
Ушедший совсем недавно Эдуард Успенский, сам выбрал дату для официального праздника - 20 августа 1966 года издательство «Детская литература» опубликовало его книгу «Крокодил Гена и его друзья» [видео]
Новости 24
В воркутинском парке появились глобусы из СССР
В Усинске горожане вновь увидят кинофильмы на большом экране
Под Зеленцом при столкновении Мерседеса и Лады погибла женщина
В Яреге на День шахтеров грянут «А у реки» и «Всяко-разно»
Паром в местечке Алешино снова ходит по расписанию
В мэрии рассказали, когда в дома сыктывкарцев пустят тепло
Последние выходные лета в Коми будут теплыми
В начале сезона в театр оперы и балета слетятся "золотые ласточки"
Психологи готовы проконсультировать по телефону родителей школьников
В Сыктывкаре в высотке на "кольце" запустили лифт с музыкой
В Воркуте рабочих переправляла через реку в ковше экскаватора: продюсеры РЕН-ТВ ищут очевидцев
В Кировском парке сыктывкарцы смогут создать собственный музыкальный трек
Фигурист Дмитрий Алиев в новом сезоне пойдет на риск