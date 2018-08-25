"Ночь кино" в Сыктывкаре: зритель патриотично голосует за русских героев - сказочных и настоящих

СЕГОДНЯ 21:15 2018-08-25T21:28:55+03:00

В столице Коми уже в третий раз проходит "Ночь кино". Фото: группа АУ РК "Комикино" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

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Сегодня вечером столица Коми влилась в грандиозную всероссийскую акцию "Ночь кино", предполагающую бесплатный просмотр популярнейших отечественных кинолент. География кинопоказов включает 3 тысячи площадок по стране. А в Сыктывкаре уже стало традицией приглашать зрителей на фильмы в центр досуга и кино "Октябрь".

У самого входа в "Октябрь" зрителям раздавали шарики клоуны-мимыФото: Алиса КОЗЛОВА

Афиша киноакции составлялась путем онлайн-голосования, охватившего всю Россию. Зрители сами выбирали фильмы из обширного списка киноработ российских режиссеров. Голосование шло на сайте Фонда кино и министерства культуры России. В этом году убедительную победу одержали три картины - это диснеевское фэнтези по мотивам русских сказок "Последний богатырь", военная фантастика "Рубеж" и киноповесть "Танки". Все фильмы объединены патриотической тематикой и это уже становится тенденцией.

- В прошлом году у нас был аншлаг на фильме "Время первых", то есть зрителей заинтересовал патриотический фильм, рассказывающий о русских космонавтах, об их героической работе на орбите Земли. Вот и сейчас мы отмечаем высокий спрос на фильмы, которые вызывают гордость за Родину, за россиян, - заявила "КП в Коми" директор "Октября" Илина Мирошниченко.

Театр "Фантастическая реальность" вновь оправдал свое название фееричным перфомансом. Фото: группа АУ РК "Комикино" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Кинопоказ предваряла развлекатальная программа с интерактивными площадками, позволившая гостям погрузиться в увлекательный мир кино. У самого входа клоуны-мимы раздавали горожанам воздушные шарики, для всех желающих действовала фотозона с брендом "Ночь кино - 2018". Ну а в самом центре "Октябрь" был представлен широкий спектр кинотехники прошлого века: от простенького проектора для диафильмов до профессиональных киноаппаратов с 8-миллиметровой пленкой. На отдельной площадке для юных зрителей был организован показ мульфильма "Ну, погоди!" и стенды для рисования песком. На неспешный досуг гостей настраивала лирическая музыка из советских кинофильмов в исполнении скрипача Антона Платова. Апофеозом программы стал фееричный перфоманс, представленный артистами театра "Фантастическая реальность".

Галина Данщикова хорошо помнит времена, когда фильмы шли при полных залахФото: Алиса КОЗЛОВА

Среди гостей "Ночи кино" были ветераны региональной киноотрасли - работники советских кинотеатров. В частности, Галина Данщикова, проработавшая 41 год методистом по кино.

- Я отвечала за репертуар в кинотеатрах и хорошу помню те времена, когда билеты на премьеры было не достать. В 1984 году фильм "Не могу сказать прощай" шел при полном зале, на фильме "Чучело", премьера которого состоялась в 1983 году, плакали даже мужчины, - поделилась воспоминаниями Галина Данщикова.

Сегодняшняя "Ночь кино" вызвала большой интерес у сыктывкарцев. Хотя сами кинофильмы вряд ли заставят прослезиться мужскую аудиторию, но уж точно напомнят о героизме русского народа - сказочном и настоящем.

Отметим, что к всероссийской культурной акции присоединились Ухта, Печора, Сосногорск, Емва, Микунь, Вуктыл, Визинга, Ижма, Объячево, Усть-Вымь и Койгородок.