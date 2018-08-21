Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми ликвидировали стихийную свалку в районе усинского села Колва

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-21T16:24:30+03:00

В Усинском районе лукойловцы навели порядок на берегу ручья за селом Колва, превратившийся в несанкционированную свалку.

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Лукойловцы присоединились к масштабной акции не только в Усинске. Старт «Речной ленте – 2018» дали в Ухте 16 июля, где на уборку вышли сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», а 18 числа к ним присоединились коллеги из нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть».

В Усинском районе в качестве места уборки был выбран берег ручья за селом Колва, превратившийся в несанкционированную свалку. Битое стекло, картон, пластик, проволока, бутылки, автомобильные шины – фронт работ предстоял внушительный. Вооружившись всем необходимым, более 50 добровольцев из центрального аппарата ЛУКОЙЛ-Коми, производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и Усинского регионального управления «ЛУКОЙЛ-Энергосети» расчистили вверенный им район от мусора. При этом для ликвидации крупногабаритного хлама понадобилась спецтехника: самосвалы сделали восемь рейсов для того, чтоб вывезти все собранные «трофеи».

Самосвалы сделали восемь рейсов для того, чтоб вывезти крупный мусор со стихийной свалки

– Мы участвуем в субботнике ежегодно и очищали разные территории, – пояснил председатель Совета молодых специалистов ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Сергей Кибалка. – Район ручья Пальник-Шор мы убираем впервые. Особенность этого места в том, что здесь есть не только мелкий, но и крупный мусор. Собранные покрышки сдадим на вторичную переработку, а мелкогабаритный мусор вывезли на полигон бытовых отходов.

Собранные покрышки лукойловцы отправили на вторичную переработку, а мелкогабаритный мусор вывезли на полигон бытовых отходов.

- Коллектив ЛУКОЙЛ-Коми всегда поддерживает подобного рода мероприятия. По итогам их проведения наши леса и реки становятся чище, а республика получает определенные места в рейтинге регионов по части экологической благополучности. А значит, каждый из нас может повлиять на итоговый результат, – говорит начальник отдела окружающей среды ЛУКОЙЛ-Коми Владимир Костылев.