2018-08-21T16:24:30+03:00
Общество

Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми ликвидировали стихийную свалку в районе усинского села Колва

За несколько часов работы нефтяники вывезли с берегов ручья Пальник-Шор 118 кубометров мусора.
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В Усинском районе лукойловцы навели порядок на берегу ручья за селом Колва, превратившийся в несанкционированную свалку.В Усинском районе лукойловцы навели порядок на берегу ручья за селом Колва, превратившийся в несанкционированную свалку.
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Лукойловцы присоединились к масштабной акции не только в Усинске. Старт «Речной ленте – 2018» дали в Ухте 16 июля, где на уборку вышли сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», а 18 числа к ним присоединились коллеги из нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть».

В Усинском районе в качестве места уборки был выбран берег ручья за селом Колва, превратившийся в несанкционированную свалку. Битое стекло, картон, пластик, проволока, бутылки, автомобильные шины – фронт работ предстоял внушительный. Вооружившись всем необходимым, более 50 добровольцев из центрального аппарата ЛУКОЙЛ-Коми, производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и Усинского регионального управления «ЛУКОЙЛ-Энергосети» расчистили вверенный им район от мусора. При этом для ликвидации крупногабаритного хлама понадобилась спецтехника: самосвалы сделали восемь рейсов для того, чтоб вывезти все собранные «трофеи».

Самосвалы сделали восемь рейсов для того, чтоб вывезти крупный мусор со стихийной свалки

Самосвалы сделали восемь рейсов для того, чтоб вывезти крупный мусор со стихийной свалки

– Мы участвуем в субботнике ежегодно и очищали разные территории, – пояснил председатель Совета молодых специалистов ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Сергей Кибалка. – Район ручья Пальник-Шор мы убираем впервые. Особенность этого места в том, что здесь есть не только мелкий, но и крупный мусор. Собранные покрышки сдадим на вторичную переработку, а мелкогабаритный мусор вывезли на полигон бытовых отходов.

Собранные покрышки лукойловцы отправили на вторичную переработку, а мелкогабаритный мусор вывезли на полигон бытовых отходов.

Собранные покрышки лукойловцы отправили на вторичную переработку, а мелкогабаритный мусор вывезли на полигон бытовых отходов.

- Коллектив ЛУКОЙЛ-Коми всегда поддерживает подобного рода мероприятия. По итогам их проведения наши леса и реки становятся чище, а республика получает определенные места в рейтинге регионов по части экологической благополучности. А значит, каждый из нас может повлиять на итоговый результат, – говорит начальник отдела окружающей среды ЛУКОЙЛ-Коми Владимир Костылев.

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