В Сыктывкаре 14 августа девочка ушла из дома и пропала
Она может находиться как на территории Коми, так и в других регионах страны
Пропавшая Ксения Макарова была одета в темную удлиненную вязаную кофту до колен и синие джинсы
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Личный состав УМВД России по городу Сыктывкару Республики Коми разыскивает Ксению Макарову. 14 августа этого года она ушла из дома по улице Сосновая, д.3, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Ксении Макаровой или обстоятельствах исчезновения девушки, полиция просит сообщить информацию в дежурную часть УМВД России по г.Сыктывкару. Позвонить можно по телефонам: 8(8212) 28-26-00, 28-26-01 или 02.
Анонимность гарантируется.