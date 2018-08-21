2018-08-21T16:42:45+03:00
Общество

В Сыктывкаре 14 августа девочка ушла из дома и пропала

Она может находиться как на территории Коми, так и в других регионах страны
Наталия БЕШКАРЕВА
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Пропавшая Ксения Макарова была одета в темную удлиненную вязаную кофту до колен и синие джинсыПропавшая Ксения Макарова была одета в темную удлиненную вязаную кофту до колен и синие джинсы
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Личный состав УМВД России по городу Сыктывкару Республики Коми разыскивает Ксению Макарову. 14 августа этого года она ушла из дома по улице Сосновая, д.3, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Ксении Макаровой или обстоятельствах исчезновения девушки, полиция просит сообщить информацию в дежурную часть УМВД России по г.Сыктывкару. Позвонить можно по телефонам: 8(8212) 28-26-00, 28-26-01 или 02.

Анонимность гарантируется.

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