Паспортный стол и пункт для осужденных- условников передадут в федеральную собственность

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-28T12:22:12+03:00

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Депутаты совета Сыктывкара готовы передать в федеральную собственность два здания, в которых располагаются силовые федеральные органы - МВД России по РК и УФСИН России по РК.

Первое здание на ул.Пушкина-36 хорошо известно каждому сыктывкарцу - там располагается паспортный стол. А вот деревянная двухэтажка на ул.Интернациональной-66 - место особенное. Туда, как на работу, регулярно ходят осужденные к условному отбыванию срока наказания. Граждане, отбывающие срок наказания условно обязаны отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РК.

Оба ведомства располагаются на муниципальных площадях. А сегодня на заседании постоянных комиссий совета Сыктывкара депутаты столицы Коми согласовали вопрос об переводе объектов из муниципальной собственности в федеральную.

- Здание на Интернациональной-66 находится в аварийном состоянии и требует ремонта. Представители уголовно-исполнительной системы попросили передать объект в их собственность, чтобы они смогли провести ремонт на федеральные средства, - подчеркнула Ирина Янчук, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Сыктывкара.

Вопрос о передаче зданий в федеральную собственность будет вынесен на сессии совета столицы Коми, которая пройдет 30 августа.