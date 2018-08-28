Прокуратура Коми встала на сторону экс-кандидата на пост ректора СГУ Риты Тории

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-28T13:53:22+03:00

Сергей Бажутов считает, что ученый совет не имеет права принимать решения о квалификации кандидатов

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Известный преподаватель доктор юридических наук Рита Тория продолжает добиваться возвращения себе статуса кандидата на пост ректора СГУ имени Питирима Сорокина. Сейчас ей удалось частично опротестовать положение о выборах руководителя вуза.

- Мы обратились с жалобой в региональную прокуратуру о том, что положение о выборах ректора сыктывкарского госуниверситета не соответствует федеральному законодательству: закону "Об образовании", - разъяснил суть претензии Виктор Воробьев, представитель Риты Тории.

Федеральному закону, по мнению представителя Р.Тории, противоречит факт наделения ученого совета правом принимать решения о квалификации кандидатов. Отметим, что именно несоответствие квалификационным требованиям стало причиной исключения Риты Тории из списков соискателей на должность руководителя вуза.

- Мы отправили жалобу прокурору республики. Сергей Бажутов согласился с нашими доводами и выдвинул протест на положение о выборах ректора университета. Часть документа, которая противоречит федеральному законодательству, должна быть отменена, - заявил "КП в Коми" Виктор Воробьев.

Протест должен быть рассмотрен в ближайшее время коллегиальным органом СГУ им.П.Сорокина с участием руководителя региональной прокуратуры.

- У нас были аналогичные претензии к формулировке квалификационных требований, указанных в положении, а также федеральном законодательстве. И пока нам удалось добиться корректировки формулировок, фигурирующих в федеральном законе. Прокуратурой уже внесены требования в министерство труда России, чтобы они заменили на более точные и понятные формулировки квалификационных требований, - отметил представитель Риты Тории.

Напомним, 24 ноября 2017 года ученый совет СГУ им.П.Сорокина инициировал процедуру выборов ректора. В качестве соискателей на высокий пост выдинулись сразу пять человек: проректор по экономическим и социальным вопросам ПавелВасильев, действующий руководитель университета Ольга Сотникова, завкафедрой экономической теории и корпоративного управления Ариф Шихвердиев, профессор кафедры государственно-правовых дисциплинК оми республиканской академии государственной службы и управления Рита Тория, Нина Нестерова, депутат Госсовета Коми и бывший ректор Коми республиканской академии государственной службы и управления. 15 декабря 2017 года на заседании ученого совета университета было решено, что Рита Тория не соответствует квалификационным требованиям. Нина Нестерова скончалась 21 декабря прошлого года.

На данный момент на пост ректора претендуют три кандидата:

- проректор по экономическим и социальным вопросам Павел Васильев,

- и.о. ректора СГУ Ольга Сотникова,

- завкафедрой экономической теории и корпоративного управления Ариф Шихвердиев.

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