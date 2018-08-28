Неработающие пенсионеры получат право поселиться в маневренном фонде Сыктывкара

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-28T16:05:14+03:00

Пожилых людей поставили в один ряд с беременными, родителями-одиночками и родителями детей до 3 лет

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Список граждан, имеющих право на пребывание в маневренном фонде Сыктывкара, будет расширен. Сегодня на совместном заседании постоянных комиссий совета округа депутаты обсудили вопрос о внесении в действующий перечень льготников неработающих пенсионеров в возрасте до 65 лет, беременных, родителей-одиночек и родителей с детьми в возрасте до 3 лет.

Весь перечень граждан, имеющих право на проживание в маневренном фонде, был утвержден еще в 2006 году и зафиксирован в положении "О формировании и использовании муниципального специализированного жилищного фонда в Сыктывкаре". В столице Коми под жилые корпуса маневренного фонда, в частности, выделено здание на улице 1-ая Промышленная дом №15.

Перекантоваться в специализированном жилфонде, в частности, могут люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, горожане, лишившиеся жилья в связи с проведением в доме капитального ремонта и реконструкции, а граждане, выселенные из квартиры за долги по ипотеке или жилищному кредиту. Временное пристанище граждане получают по договору соцнайма, причем, к отдельным категориям предъявляется особое требование: необходимо иметь статус малоимущего.

Сегодня депутаты одобрили предложение мэрии о включении в список лиц, имеющих право на проживание в спецфонде, неработающих пенсионеров в возрасте до 65 лет. Законодательно пожилых людей поставят в одну категорию с беременными, матерями-одиночками и женщинами, воспитывающими детей в возрасте до 3 лет. Все эти категории должны быть признаны малоимущими. Об изменениях в нормативно-правовых документах народным избранникам доложила Кристина Ваценкова, председатель комитета жилищной политики администрации Сыктывкара.

Предложение чиновницы вызвало ряд вопросов в депутатском корпусе.

- Маневренный фонд предназначен для временного проживания. А куда затем отправят людей? - поинтересовался депутат от КПРФ Илья Богданов.

- Это жилье может быть предоставлено только временно и выделяется администрацией Сыктывкара. В дальнейшем граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, будут расселены, - уклончиво ответила Кристина Ваценкова.

- И все-таки, на какой срок проживания могут рассчитывать граждане, заселяющиеся в маневренный фонд, - попросила уточнить вице-спикер совета Галина Лапшина.

- Жилищный Кодекс РФ требует заселять граждан не более чем на 6 месяцев, но мы нередко делаем исключения. К примеру, граждане, не имеющие городской прописки, получают жилье всего на три месяца - этого срока им вполне хватает для того, чтобы оформить регистрацию и получить статус малоимущих. Далее они, как малоимущие, получают комнаты на один год, - привела простой пример докладчица и подчеркнула, - все индивидуальное: кому-то - на три месяца, кому-то - на два, а кому-то - на год.

На этом обсуждение вопроса было закончено. Окончательное решение депутаты примут на ближайшей сессии совета Сыктывкара.