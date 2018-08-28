2018-08-28T17:06:54+03:00
Общество

Европейский суд по правам человека назначил блогеру из Коми Савве Терентьеву компенсацию в сумме 5 тысяч евро

10 лет назад его признали виновным в разжигании социальной розни в интернете
Алиса КОЗЛОВА
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Блогер Савва Терентьев 9 лет добивался признания своего права свободно выражать свое мнение. Фото: www.komi.region-news.infoБлогер Савва Терентьев 9 лет добивался признания своего права свободно выражать свое мнение. Фото: www.komi.region-news.info
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Сыктывкарский блогер Савва Терентьев - получивший широкую известность как первый осужденный за комментарий в Интернете, сегодня вновь оказался в центре всеобщего внимания. А все потому, что Европейский суд по правам человека присудил ему компенсацию в сумме 5 тысяч евро. По мнению ЕСПЧ, осужденный в 2008 году за разжигание социальной розни через Интернет, имел право свободно выражать свое мнение. Суд признал, что российские власти нарушили в отношении Терентьева статью 10 Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, в 10 лет назад Савва Терентьев оставил комментарий в блоге своего друга, в котором призывал "сжигать неверных ментов" на главных площадях городов. За эту фразу Савва был осужден Сыктывкарским горсудом на один год условно. Но по совету правозащитников из Коми Савва Терентьев решил оспорить это решение в ЕСПЧ в Страсбурге. И сегодня, спустя 9 лет, Европейский суд по правам человека своим решением оказал поддержку блогеру.

- Суд отказал ему в выплате компенсации морального вреда, однако казна России заплатит ему 5 тысяч евро за расходы на адвокатов, - сообщил на личной странице в соцсети "Facebook" правозащитник Эрнест Мезак, представлявший интересы блогера в ЕСПЧ. - Он, конечно, не искал всероссийской славы и не готовил себя к затянувшейся на десять с лишним лет битве с неверными ментами и ублюдочным российским кривосудием. Но после первого обыска у себя дома, выслушав советы своих новых друзей-правозащитников, он решил сражаться за свои права и ни разу с этой дороги не свернул. Это достойно уважения.

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