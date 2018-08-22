2018-08-22T09:21:28+03:00
Общество

Грибабас и Клюкер снова вместе: интинскому блогеру вернули опеку над братом-инвалидом

Дома интинцы провели прямой эфир, в котором ответили на многочисленные вопросы подписчиков
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В скандальной истории об интинском видеоблогере, который, по мнению правозащитников, издевается над братом-инвалидом, поставили точку: известному в сети Джону Клюкеру вернули опеку над братом-инвалидом. Об этом он рассказал в очередном сюжете на своем YouTube –канале.

Александр Нагорных, известный в сети как Грибабас, после двух месяцев, проведенных в больнице, вернулся домой. Его брату – скандальному интинскому блоггеру Джону Клюкеру вернули опеку. Кроме того, полиция не нашла в действиях Клюкера состава преступления и отказала в возбуждении уголовного дела.

Дома интинцы провели прямой эфир, в котором ответили на многочисленные вопросы подписчиков. В частности, стало известно, что Грибабас не будет участвовать в прямых эфирах, так как это не нравится многим людям.

Кроме того, Грибабас рассказал, как провел два летних месяца. По его словам, он спал по 12 часов в сутки, часто лежал под капельницами и ему постоянно делали анализы. Но теперь он счастлив, что дома.

Напомним, что два месяца назад в СМИ появилась информация, что интинский блогер регулярно издевается над братом. Пользуясь его беззащитностью, он просил инвалида за донаты, то есть пожертвования, выполнять задания, которые не могут не шокировать. Например, Александр ходил в кошачьем поводке и спал на чемодане. Общественники написали жалобу в правоохранительные органы. Как сообщили в Прокуратуре по Коми, пока по этому делу ведется проверка с привлечением органов опеки. Юрист Нелли Ефименко, которая направила обращения о поведении интинского блогера в правоохранительные органы, рассказала, что проверка в самом разгаре, а информация о ее ходе пока недоступна. В конце июля историю братьев получила широкую огласку, благодаря шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Гости передачи практически единогласно приняли сторону интинского блогера.

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